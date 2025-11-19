波克夏大買Alphabet股票受矚目 投資基金跟著股神賺

「股神」巴菲特旗下波克夏公司於第3季大舉買進Google母公司Alphabet，成為其投資組合持股的第十大個股，投信法人指出，此舉不僅被市場解讀為波克夏近年來最重要的科技投資之一，也顯示出對科技巨頭的長期信心。

根據目前投信發行七檔消費相關海外股票基金，統計至10月底，有三檔將Alphabet納入持股組合的前十大個股，其中以PGIM保德信全球消費商機基金持股占比11.0%最高，且為基金持股第一大，其次為街口全球時尚精品基金的7.0%、野村全球品牌基金的4.1%。

PGIM保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，基金將Alphabet列為持股組合第一大，主要是團隊看好Google旗下廣告、雲端以及AI布局的成長潛力，隨著數位化與人工智慧驅動全球消費模式轉變，Alphabet穩健現金流與創新能力，持續吸引價值投資人與主動型基金加碼布局。

常李奕翰指出，Alphabet憑藉著市場領導地位、多元化經營和規模優勢，今年來股價大漲超過50%，旗下各服務在結合AI發展後更加凸顯其優勢。Alphabet的Gemini模型也快速崛起，最新的Gemini3在多項評測中名列前茅，且預測市場認為其年底成為最佳AI的機率高達66%，遠超ChatGPT的16%。

看好AI未來的商機爆發，Alphabet也在第3季財報公布同時大幅上修全年資本支出至910億美元至930億美元，明顯高於之前預期的850億元，主要加碼AI與基礎設施建設。

常李奕翰認為，隨著經濟穩速擴張，在全球消費結構持續升級的帶動下，數位消費、體驗服務與必需性消費將帶動三大消費概念產業獲利進入高速成長的黃金階段，而Alphabet正是通訊服務相關產業的重點龍頭企業，在互動式媒體及服務、娛樂快速崛起之下，整體通訊服務業明年有望持續繳出雙位數的成長幅度。

野村全球品牌基金經理人呂丹嵐表示，美國科技股財報已陸續公布，呈現分化，大多企業受惠AI需求持續強勁或是需求受到新產品推出進而刺激股價，少部分企業則因為投資支出劇增而引發市場對未來獲利擔憂。

消費者情緒雖仍未回升至高水位，但並沒有惡化，從旅遊業像是航空及飯店企業財報結果大多超出市場預期，成長率保持與前幾季大致相同，企業展望大多微幅調升，整體消費需求仍穩定。