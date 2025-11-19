新興債有戲 巴西墨國搶鏡

東方匯理資產管理昨（19）日發布投資展望指出，2026年全球經濟仍保持強韌，下行硬著陸風險不大，美國聯準會（Fed）降息空間有限，仍要注意地緣政治及通貨膨脹風險。人工智慧（AI）仍未過熱，但投資人宜分散布局，可注意新興市場的投資機會。

東方匯理旗下鋒裕投資資深董事總經理暨固定收益總監丹辛（Jonathan Duensing）表示，2026年美國經濟成長可望維持約2%，可望受惠於AI資本支出持續擴張，加上川普政府規劃的稅務補貼與提前折舊政策。不過，關稅造成通膨黏著性高，限制Fed的降息空間。

雖然目前市場普遍預期Fed在12月的降息機率降低，但依據東方匯理預測，Fed在12月仍有望降息1碼（即0.25個百分點），2026年上半年則可望降息2碼。

東方匯理全球信用主管馮恩（Steven Fawn）表示，全球固定收益前景維持正向，對美債則偏審慎，因為市場對Fed降息期待仍樂觀，實際降息幅度可能低於預期。另外，日本為唯一仍處升息循環的主要成熟市場，建議減碼日債；較看好仍有降息空間的歐元區及英國；新興市場強勢貨幣與當地貨幣債都看好，尤其看好巴西及墨西哥。

馮恩指出，信用債在2026年仍可望延續今年的優異表現。歐洲投資級債表現可望優於美國投資級債，預期利差仍有縮減空間。美國投資級債發債公司今年下半年起併購與槓桿收購增加，風險上揚。產業方面較看好金融債，因為體質大幅改善，且可望受惠於美國法規放寬。

東方匯理新興市場綜合策略主管菅睿（Ray Jian）指出，新興市場三年來財政紀律大幅改善，前景持續看多。

新興市場財政體質優於成熟市場，而且評價仍便宜，利差仍具吸引力，連續三年來表現搶眼，今年以來已大漲12%，領先各類債券。

雖然大型科技企業近期密集發債，但東方匯理認為，AI資本支出占經濟規模的比重仍低，且美國投資等級債市場規模龐大，仍可消化這些AI企業發行的債券。