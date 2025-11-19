快訊

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

短債抗亂流 資金避風港

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

在市場對科技股高估值疑慮升溫、部分聯準會官員偏鷹訊號影響下，全球金融市場近日承壓，避險情緒急速升高，恐慌指數VIX一度突破24。法人指出，在波動加劇環境下，短天期債券近期ETF具相對抗震優勢，成為資金尋求避風港的焦點。

截至18日，美股走勢持續震盪，S&P500指數已連續四個交易日收低，創下8月以來最長連跌紀錄。在市場避險情緒升溫之際，資金明顯轉向債市布局，其中波動較低、具穩健息收的短天期投資級債ETF與短天期美債ETF表現相對突出。

觀察近一月短天期債券ETF表現，其中國泰US短期公債、群益0-1年美債、永豐1-3年美公債績效達2%以上；群益ESG投等債0-5、富邦美債1-3年、中信EM主權債0-5也有1%以上，成為近期資金避風港。

主動富邦動態入息（00982D）ETF經理人黃詩紋表示，近期外匯市場波動，匯率劇烈震盪之際，投資海外債券最擔心匯損侵蝕收益，建議投資人布局海外市場時，可選擇搭配匯率避險策略或選擇具備動態調整能力的產品，以降低匯率波動帶來的干擾。

展望後市，美國經濟成長趨緩下聯準會可望連續降息，將有利公債殖利率持續收斂並造就債市資本利得表現，此時投資級債對市場殖利率變動敏感度高，且企業因財報獲利成長佳、負債比處於健全水位，相對不受景氣趨緩影響而獲資金追捧、供不應求。

綜合群益0-1年美債經理人李鈺涵、群益ESG投等債0-5經理人謝明志分析，美國政府停擺僵局落幕，但影響仍可能延續數周，市場投資情緒料仍受牽動。此外，近期部分聯準會官員不認同12月繼續降息，導致利率走勢呈現多空拉鋸震盪型態，故在市場不確定性氛圍籠罩下，短天期美債因存續期間短，對市場利率敏感度低，意味波動度也較低，加上其資產安全性高，需求量大流動性亦佳，又能提供債息，不失為當前訴求穩健配置的資金避風港，可適度將0-1年極短天期美債ETF納入配置，平衡波動。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

FED暗藏「隱形降息」＋QT提前終止！美債大轉折來了？00959B受惠度拉滿

黑色星期二…Fed降息前景與AI泡沫恐慌發酵 金融市場大血洗

聯邦政府開門第一份勞動市場報告出爐…美就業不給力 降息陷分歧

聯準會理事華勒：就業市場疲弱 支持連三度降息

相關新聞

波克夏大買Alphabet股票受矚目 投資基金跟著股神賺

「股神」巴菲特旗下波克夏公司於第3季大舉買進Google母公司Alphabet，成為其投資組合持股的第十大個股，投信法人...

政策題材加持、Q3企業獲利飆升 越股穩健中長線向上

越股本周保持復甦勢頭，現金流也正在恢復。從基本面觀察，第3季企業獲利、10月進出口、製造業活動仍穩健，且富時新興市場升級...

短債抗亂流 資金避風港

在市場對科技股高估值疑慮升溫、部分聯準會官員偏鷹訊號影響下，全球金融市場近日承壓，避險情緒急速升高，恐慌指數VIX一度突...

高盛：明年股票多元配置

高盛資產管理發布主題為《在複雜環境中捕捉新契機》的2026年投資展望報告。人工智慧驅動的創新將繼續支撐投資人的樂觀情緒，...

新興債有戲 巴西墨國搶鏡

東方匯理資產管理昨（19）日發布投資展望指出，2026年全球經濟仍保持強韌，下行硬著陸風險不大，美國聯準會（Fed）降息...

六檔美股基金績效穩健 長線表現突顯抗震優勢

市場對Fed 12月降息預期降溫，使美股近日出現震盪回檔，市場情緒再度轉趨保守。不過回顧過去30年數據，「60/40股債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。