短債抗亂流 資金避風港

在市場對科技股高估值疑慮升溫、部分聯準會官員偏鷹訊號影響下，全球金融市場近日承壓，避險情緒急速升高，恐慌指數VIX一度突破24。法人指出，在波動加劇環境下，短天期債券近期ETF具相對抗震優勢，成為資金尋求避風港的焦點。

截至18日，美股走勢持續震盪，S&P500指數已連續四個交易日收低，創下8月以來最長連跌紀錄。在市場避險情緒升溫之際，資金明顯轉向債市布局，其中波動較低、具穩健息收的短天期投資級債ETF與短天期美債ETF表現相對突出。

觀察近一月短天期債券ETF表現，其中國泰US短期公債、群益0-1年美債、永豐1-3年美公債績效達2%以上；群益ESG投等債0-5、富邦美債1-3年、中信EM主權債0-5也有1%以上，成為近期資金避風港。

主動富邦動態入息（00982D）ETF經理人黃詩紋表示，近期外匯市場波動，匯率劇烈震盪之際，投資海外債券最擔心匯損侵蝕收益，建議投資人布局海外市場時，可選擇搭配匯率避險策略或選擇具備動態調整能力的產品，以降低匯率波動帶來的干擾。

展望後市，美國經濟成長趨緩下聯準會可望連續降息，將有利公債殖利率持續收斂並造就債市資本利得表現，此時投資級債對市場殖利率變動敏感度高，且企業因財報獲利成長佳、負債比處於健全水位，相對不受景氣趨緩影響而獲資金追捧、供不應求。

綜合群益0-1年美債經理人李鈺涵、群益ESG投等債0-5經理人謝明志分析，美國政府停擺僵局落幕，但影響仍可能延續數周，市場投資情緒料仍受牽動。此外，近期部分聯準會官員不認同12月繼續降息，導致利率走勢呈現多空拉鋸震盪型態，故在市場不確定性氛圍籠罩下，短天期美債因存續期間短，對市場利率敏感度低，意味波動度也較低，加上其資產安全性高，需求量大流動性亦佳，又能提供債息，不失為當前訴求穩健配置的資金避風港，可適度將0-1年極短天期美債ETF納入配置，平衡波動。