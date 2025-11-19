政策題材加持、Q3企業獲利飆升 越股穩健中長線向上

越股本周保持復甦勢頭，現金流也正在恢復。從基本面觀察，第3季企業獲利、10月進出口、製造業活動仍穩健，且富時新興市場升級帶動市場信心與當局指示加速公共資金到位，法人對股市看法維持中性偏多，投資人可定期定額布局越南相關基金或ETF。

富邦越南ETF（00885）經理人陳仲愷表示，越南經濟在10月持續展現出顯著韌性，最新經濟數據顯示，10月份製造業年增11.4%、出口激增17.5%、電力產量成長11%，凸顯工業活動的強勁動能。儘管面臨全球及國內挑戰，越南的工業產出仍保持強勁，製造業、出口和發電等行業全面擴張是經濟的主要驅動力。

截至11月3日，越南三大交易所98%市值公司已發布第3季財報。胡志明交易所上市公司第3季淨利潤總額相比去年同期成長30%。金融板塊（銀行、證券經紀與保險）為第3季獲利主要貢獻，獲利年增41%。當中以證券經紀表現突出，利潤和銷售額大幅成長，主要受惠市場流動性熱絡，以及自營交易收入提升；非金融板塊（不包括房地產）第3季獲利年增56%，消費性板塊以及電信板塊均穩健成長。

陳仲愷分析，越南國會11月13日以壓倒性多數通過《2026年社會經濟發展規劃決議》，2026年主要經濟目標，釋出強勁成長信號，對股市中長期走勢形成支撐。此外，越南財政面表現亮眼，前十個月累計徵收達813億美元，較年度目標高出9%，年增近29%，顯示財政體質穩健，為基礎建設與產業投資提供充足資源。

越南政府2026年提出高成長目標、穩健財政與產業升級，將有望推動企業獲利與資本市場活力，挹注越股中長期上行潛力。投資人可採取定期定額穩健參與越南市場，積極型投資人則可伺機於短線回檔時單筆布局。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋指出，回歸企業基本面，越南上市企業陸續公布第3季財報，業績普遍正面。券商也預測，當季總體企業獲利年增25%，將較上半年的16.3%加速。