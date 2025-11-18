亞股、日本、東協商品 亮眼

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

全球主要股市近期高檔震盪，不過觀察投信發行的海外基金，統計至11月14日新台幣計價主級別海外基金，共有21檔淨值創下新高，整體來看以亞股、日本、東協相關基金表現相對亮眼。

日本資金流向變化，除了日本企業股票回購，外資也因高市當選日相，10月重回日本市場，顯示市場熱錢正湧入，投資人可多注意持有日本投資比例高的相關海外基金投資契機。

統計其中受益人數千位以上有13檔，以今年來績效來看，群益東方盛世基金上漲34.62%居冠表現最亮眼，也是唯一一檔上漲逾三成的海外基金。群益東方盛世基金公會分類為亞洲股票型，不過因其持有日本股市比例近九成，日股今年來漲幅在全球主要股市中表現名列前茅，也是其上漲主要原因。摩根新興35、瀚亞亞太高股息、元大日本龍頭企業、野村日本領先等基金今年來漲幅也在27.1%至28.5%間。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，亞股中的日股今年表現不俗，近一月在高市早苗當選首相後，透過和維新黨共組自維聯合政權，預期將實施有紀律性的財政擴張政策，激勵日經225指數10月上漲16.6%，表現出色。日本央行將基準利率維持在0.5%，符合市場預期，將視2026年春鬥薪資調整幅度，再決定升息與否。

透過轉嫁關稅成本或轉移生產基地，縮小關稅負面影響，日本經濟呈現溫和復甦，第2季財報亦顯示日企獲利優於預期的比例上升。在高市主張透過修憲提高國防預算，機械、精密儀器類股有望受惠；AI需求持續擴張，有望帶動半導體設備、電子零組件、電力設備等供應鏈類股表現。

瀚亞投信表示，美股漲多後，亞股相對具有韌性，而低基期、高股息類股近期也較受市場青睞，而中國經濟出現好轉，股市也有較明顯的上漲動能，印度股市也擺脫低迷情緒，出現明顯反彈，台股在AI議題持續發酵下，維持在高檔。

