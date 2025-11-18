生技醫療族群有戲 近一個月多檔商品績效逾7%

隨著醫療產業之藥價議題緩解、臨床實驗傳出正面訊息、產業併購活動積極等利多頻傳下生技醫療族群近月強勢走揚。其中，MSCI生技醫療指數上漲4.3%、那斯達克生技指數勁揚7.3%，帶動相關基金與ETF績效同步走高。

根據CMoney統計至14日，觀察生技醫療基金與ETF績效近一個月績效表現，群益那斯達克生技、富邦基因免疫生技ETF、富蘭克林華美生技、新光全球生技醫療、凱基醫院及長照產業、安聯全球生技趨勢、富蘭克林華美全球醫療保健、群益全球關鍵生技、野村全球生技醫療、PGIM保德信全球醫療生化基金等基金，績效達7%以上，超越同期台股大盤三倍以上，表現搶眼。

群益那斯達克生技（00678）經理人張晏禎指出，聯準會於9月、10月接連降息，較低的利率水準可望使生技醫療產業潛在的併購活動更為興盛，同時也有利於生技股評價。此外，從財報表現來看，近期已公布財報的美股企業中，生技醫療產業營收與獲利優於預期的比重於全產業中位居前茅，也有助支持類股評價。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕表示，從政策面來看，11月以來各藥廠陸續與美國政府達成藥價協議。另為尋求關稅豁免，多家藥廠也積極在美國進行投資，也讓市場投資情緒轉趨樂觀。不僅如此，9月以來幾乎每周都有企業併購案，主要集中在心臟和代謝疾病，醫藥大廠積極併購也推升中小型生技類股表現。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，醫療產業能展現其防禦特性且受關稅議題影響相較其他產業來得低，即使目前總體經濟成長不確定性漸升，在剛性需求支持下，推升該產業持續超越大盤同期表現。