美平衡型商品 CP 值高

美股轉趨震盪，市場觀望氣氛升高。法人表示，如要降低股票波動風險，可改為持有美國股債平衡型基金。根據Lipper統計，整體美國平衡混合型基金近三年夏普值（Sharpe Ratio）平均為0.91，高於整體美國股票型基金的0.86；長期而言，美國平衡型基金的CP值反而更高。

野村投信表示，夏普值是一種衡量投資風險調整後報酬的指標，代表每承受一單位風險可獲得的額外報酬，夏普值越高代表承受相同風險時，能獲得更高的報酬。畢竟長期投資除了要看報酬率，也要留意波動風險，若資產震盪幅度較大，很難做到長期持有。以目前美股為例，美國經濟基本面強韌，AI需求強勁成長，均為股市成長動能，但美股估值偏高情況亦須加以留意，加上美股自4月宣布對等關稅的低點以來漲勢凌厲，不排除出現獲利了結賣壓。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，歷史經驗顯示，將現金作為長期投資工具可能會損害財富累積。由於2022年美國曾經發生股債齊跌的罕見現象，加上2023年和2024年聯準會升息後持有現金的收益增加，造成許多投資人選擇觀望。

2025年市場波動劇烈，這種波動很可能會持續下去。雖然投資人傾向在不確定時期持有現金，但鑑於2023年、2024年以及2025年迄今為止風險性資產的強勁表現，袖手旁觀的機會成本非常大。採取股六債四的平衡型策略有助於扭轉此趨勢，為全部持有股票的投資組合提供波動性較低的選擇，幫助投資人繼續留在市場。