美平衡型商品 CP 值高

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美股轉趨震盪，市場觀望氣氛升高。法人表示，如要降低股票波動風險，可改為持有美國股債平衡型基金。根據Lipper統計，整體美國平衡混合型基金近三年夏普值（Sharpe Ratio）平均為0.91，高於整體美國股票型基金的0.86；長期而言，美國平衡型基金的CP值反而更高。

野村投信表示，夏普值是一種衡量投資風險調整後報酬的指標，代表每承受一單位風險可獲得的額外報酬，夏普值越高代表承受相同風險時，能獲得更高的報酬。畢竟長期投資除了要看報酬率，也要留意波動風險，若資產震盪幅度較大，很難做到長期持有。以目前美股為例，美國經濟基本面強韌，AI需求強勁成長，均為股市成長動能，但美股估值偏高情況亦須加以留意，加上美股自4月宣布對等關稅的低點以來漲勢凌厲，不排除出現獲利了結賣壓。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，歷史經驗顯示，將現金作為長期投資工具可能會損害財富累積。由於2022年美國曾經發生股債齊跌的罕見現象，加上2023年和2024年聯準會升息後持有現金的收益增加，造成許多投資人選擇觀望。

2025年市場波動劇烈，這種波動很可能會持續下去。雖然投資人傾向在不確定時期持有現金，但鑑於2023年、2024年以及2025年迄今為止風險性資產的強勁表現，袖手旁觀的機會成本非常大。採取股六債四的平衡型策略有助於扭轉此趨勢，為全部持有股票的投資組合提供波動性較低的選擇，幫助投資人繼續留在市場。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南韓與阿聯同意合作 為星際之門計畫建AI資料中心

助產業度過美關稅衝擊 立委何欣純籲：最迫切的是融資問題

同台蔡英文…谷立言：美台經貿邁入黃金年代 全球經濟轉為重視安全韌性

美國關稅衝擊蘭花外銷 台灣拓展巴西、印度市場

相關新聞

六檔美股基金績效穩健 長線表現突顯抗震優勢

市場對Fed 12月降息預期降溫，使美股近日出現震盪回檔，市場情緒再度轉趨保守。不過回顧過去30年數據，「60/40股債...

亞股、日本、東協商品 亮眼

全球主要股市近期高檔震盪，不過觀察投信發行的海外基金，統計至11月14日新台幣計價主級別海外基金，共有21檔淨值創下新高...

八檔台股 ETF 換成分股 投資組合變化受關注

臺灣指數公司昨（18）日公告，七檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自11月19日起生效。此...

高息商品三策略 抗亂流

近期受到市場對於美國聯準會12月降息機率驟降、美股下跌影響，加上短線漲多、評價面因素以及季線正乖離過大，致使台股出現拉回...

施羅德2026年投資展望 美亞股+新興債可布局

施羅德投信昨（18）日發布明年十大投資預測指出，2026年仍看好風險資產，將在不確定中尋找確定性，持續看好美股及亞股；債...

MFS 全盛：股債多元配置

受到美國科技股估值過高和AI泡沫化的隱憂拖累，國際金融市場近期呈現高檔震盪。MFS全盛表示，全球政治與經濟的關係正在重組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。