多重資產基金抗波動 近半年五強報酬率逾30%

上周美國政府重啟，推升主要股市走高，但聯準會降息預期降溫及AI概念股估值疑慮，漲幅終收斂。年底前市場仍存在諸多變數，金融資產波動度不低，多重資產型基金在市況動盪下，成為投資人強化核心資產配置的理想選擇。

觀察海外多重資產型基金近半年表現，截至11月14日，前八名基金報酬率全數突破20%，前五名更超過30%，此表現充分展現「分散風險」的優勢，面對極端事件仍具抗風險能力，適合作為核心資產配置。

富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人高晧欣指出，2025年美國總體經濟處於十字路口，上半年企業獲利優於預期，但收入增速放緩，顯示需求謹慎。然而，AI相關需求仍強勁，支撐美國經濟維持高位。

全球AI需求持續推升四大CSP財報亮眼，營收與獲利普遍超越市場預期，並預估2025至2026年資本支出持續擴張。TrendForce預估，全球八大CSP資本支出總額將達6,000億美元，帶動GPU、ASIC、記憶體及封裝材料等供應鏈進入新一輪結構性增長，未來表現值得期待。

盤勢短線偏多，需關注關稅對通膨的影響。AI基礎設施投資持續強勁，看好AI硬體產業鏈及軟體應用層面，產業趨勢仍具吸引力。

兆豐投信指出，日本新首相上台後，政策主要圍繞著國家安全、經濟振興及外交事務三大方向，且近期日本正從單年度平衡財政，轉向透過持續經濟增長來降低債務占GDP的比例，並計劃在17個戰略增長領域（如AI、半導體、GX、國防等）實施主動性財政措施，預計將進行多年的撥款，以提高政策可預測性。

市場普遍看好日本未來長期潛力，加上日本企業的獲利表現強韌，投資信心不減。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，未來有五大理由持續看好日股長期表現，包括一、日本企業獲利突出，抵禦關稅壓力。二、外資金持續流入，及NISA（小額投資免稅制度）每月申購量走高。

三、日本企業積極推動企業治理改革，強化股東權益、提升資本運用效率，四、日股現在約16倍本益比處於歷史平均，與全球股市20倍以上相較便宜。五、政策綱領被認為將加速在國防、半導體、網路安全等關鍵產業領域機會。