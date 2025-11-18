MFS 全盛：股債多元配置

受到美國科技股估值過高和AI泡沫化的隱憂拖累，國際金融市場近期呈現高檔震盪。MFS全盛表示，全球政治與經濟的關係正在重組，在關鍵轉折的新總經框架下，主動管理更形重要，亦需轉換投資新思維，當前須謹慎管理美國股市部位、並放眼歐洲和新興市場債券的投資契機，2026應以全球股債多元資產配置為優選。

MFS全盛資產配置分析師Jonathan Hubbard指出，自2020年以來的經濟運作方式已出現顯著和結構性的轉變。全球的總經框架正進入大重組時代，包括通膨、利率與經濟成長的波動擴大、政府積極的增加財政支出、出現再全球化和中國大陸成長停滯等情況。儘管關稅政策一度造成市場恐慌，但進一步觀察，實際上並沒有帶來太大衝擊，全球經濟依舊穩健成長。

根據經濟合作暨發展組織（OECD）今年9月的報告指出，預估20大工業國今年GDP成長率為3.2%，2026年仍有2.9%。但關稅後續的影響將演變為，各國政府的財政政策對經濟成長的影響力，未來可能會大於貨幣政策的情況。