施羅德2026年投資展望 美亞股+新興債可布局

施羅德投信昨（18）日發布明年十大投資預測指出，2026年仍看好風險資產，將在不確定中尋找確定性，持續看好美股及亞股；債市偏好新興市場當地貨幣債；看好黃金、替代能源及私募資產。

施羅德已是連續第13年提出次年的投資預測，預測準確率超過五成，去年準確率更高達九成。施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）昨日來台指出，全球經濟不致於衰退，通貨膨脹仍溫和。美國聯準會（Fed）的降息幅度及速度雖仍不確定，但仍處於降息循環，有利股市。

由於美國經濟韌性高，第一項預測是看好美股。近藤敬子指出，美國企業獲利基本面持續支撐股市，但沒有獲利的科技股日漸增加，市場過熱跡象開始出現，波動也會擴大。投資人除了布局大型科技股之外，也應分散布局，放眼七雄以外的投資機會。

至於其他股市，第二項預測是做多亞洲科技股。近藤敬子指出，在人工智慧（AI）方面，台灣扮演重要角色。由於AI可望加速滲透，有望帶動亞洲科技股。尤其中國大陸等市場的科技類股落後美國科技股，股價有吸引力。第三是看好歐洲價值股，尤其是銀行及工業類股，可望受惠於強勁基本面及財政順風。

第四個預測是做多全球可轉換公司債。近藤敬子表示，可轉債具備先天結構的不對稱性，可掌握81%的股市上行潛力，但僅承擔60%的下檔風險。

第五個預測是美國羅素2000指數可望優於美國非投資等級債，因為在沒有衰退的前提下，美國小型股獲利潛力高，但非投等債的利差已緊俏。她建議投資人，可以將布局非投等債的四分之一部位轉移到小型股。

第六是美元表現可望優於歐元，近藤敬子指出，川普政策難以預測，加上避險成本下降，將使資金流出美國。第七項預測為看好新興市場當地貨幣債，將持續受惠於估值有吸引力及資金持續流入。