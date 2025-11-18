高息商品三策略 抗亂流

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

近期受到市場對於美國聯準會12月降息機率驟降、美股下跌影響，加上短線漲多、評價面因素以及季線正乖離過大，致使台股出現拉回走勢。法人表示，在股市高檔震盪之際，ETF策略更需要聚焦主動、成長與分散三大原則。

根據統計，台股高息主題主、被動式ETF交投今年來日均成交量表現，除了部分老字號ETF上榜，下半年加入戰場的主動安聯台灣高息（00984A），也因為市場上首檔主題訴求高股息、但又同時加入成長因子的主動式ETF，入列台股高息主題主、被動ETF交投前十名。

主動安聯台灣高息ETF經理人施政廷表示，近期大盤指數走勢相對震盪，主要是反覆修正收斂季線乖離過大現象；不過就基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向。

根據安聯投信團隊估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，2026年獲利成長率有望逐季增加、獲利年增率動能也有望漸增。

展望後市，施政廷指出，隨台股本淨比來到歷史高點，波動幅度會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

施政廷表示，股市創新高之際，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度；第4季投資可留意亮點有四，一是AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；二是2026出貨量翻倍，以iPhone為例其供應鏈備貨量上億台，超預期可能性高；三是傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；四是金融股，受惠降息環境下穩定配息來源。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠指出，台股今年創高後評價已在相對高點，可預期短期內盤勢將受評價修正反覆干擾，建議投資人可以定期定額參與市場，分散投資風險。他建議選擇有穩健配息且具強勢填息能力的高股息ETF，防禦同時也保持成長力，來度過市場的震盪期。

六檔美股基金績效穩健 長線表現突顯抗震優勢

市場對Fed 12月降息預期降溫，使美股近日出現震盪回檔，市場情緒再度轉趨保守。不過回顧過去30年數據，「60/40股債...

亞股、日本、東協商品 亮眼

全球主要股市近期高檔震盪，不過觀察投信發行的海外基金，統計至11月14日新台幣計價主級別海外基金，共有21檔淨值創下新高...

八檔台股 ETF 換成分股 投資組合變化受關注

臺灣指數公司昨（18）日公告，七檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自11月19日起生效。此...

施羅德2026年投資展望 美亞股+新興債可布局

施羅德投信昨（18）日發布明年十大投資預測指出，2026年仍看好風險資產，將在不確定中尋找確定性，持續看好美股及亞股；債...

MFS 全盛：股債多元配置

受到美國科技股估值過高和AI泡沫化的隱憂拖累，國際金融市場近期呈現高檔震盪。MFS全盛表示，全球政治與經濟的關係正在重組...

