高息商品三策略 抗亂流

近期受到市場對於美國聯準會12月降息機率驟降、美股下跌影響，加上短線漲多、評價面因素以及季線正乖離過大，致使台股出現拉回走勢。法人表示，在股市高檔震盪之際，ETF策略更需要聚焦主動、成長與分散三大原則。

根據統計，台股高息主題主、被動式ETF交投今年來日均成交量表現，除了部分老字號ETF上榜，下半年加入戰場的主動安聯台灣高息（00984A），也因為市場上首檔主題訴求高股息、但又同時加入成長因子的主動式ETF，入列台股高息主題主、被動ETF交投前十名。

主動安聯台灣高息ETF經理人施政廷表示，近期大盤指數走勢相對震盪，主要是反覆修正收斂季線乖離過大現象；不過就基本面而言，AI發展、資本支出、企業財報及相關產業展望仍保持正向。

根據安聯投信團隊估算，2025年台股企業獲利成長5.8%較前次5.4%微幅上修，2026年獲利成長率有望逐季增加、獲利年增率動能也有望漸增。

展望後市，施政廷指出，隨台股本淨比來到歷史高點，波動幅度會拉大，在台股長多格局下，切記把握成長與穩健並重的布局原則，其中AI代表成長，金融代表穩健產業分散配置，留意不要將全部資產集中在特定單一產業，建議在波動管理上，把握分散高波動產業、可納入配息組合等大原則。

施政廷表示，股市創新高之際，策略上更需重視分散，並於投資組合中納入股息因子，降低波動度；第4季投資可留意亮點有四，一是AI供應鏈，包括電源、散熱、PCB及記憶體等有望受惠結構性成長；二是2026出貨量翻倍，以iPhone為例其供應鏈備貨量上億台，超預期可能性高；三是傳產運動品供應鏈，世足賽題材有望從第4季起發酵；四是金融股，受惠降息環境下穩定配息來源。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠指出，台股今年創高後評價已在相對高點，可預期短期內盤勢將受評價修正反覆干擾，建議投資人可以定期定額參與市場，分散投資風險。他建議選擇有穩健配息且具強勢填息能力的高股息ETF，防禦同時也保持成長力，來度過市場的震盪期。