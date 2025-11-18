八檔台股 ETF 換成分股 投資組合變化受關注

臺灣指數公司昨（18）日公告，七檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自11月19日起生效。此外，國泰永續高股息也悄悄的增加三檔持股，總持股數來到33檔，實際調整結果仍有待MSCI指數公司公告。

這波將調整成分股的台股ETF有元大台灣價值高息（00940）、中信綠能及電動車（00896） 、中信小資高價30、台新臺灣IC設計、野村趨勢動能高息、台新AI優息動能以及兆豐台灣晶圓製造等七檔，除台新臺灣IC設計成分股無變化外，其餘新增及刪除在四至24檔間不等。

此外，高股息相關的追蹤指數都設有過渡期，元大台灣價值高息追蹤指數定期審核生效日（含）起設有五個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在五個交易日內調整、野村趨勢動能高息以及台新AI優息動能則是三個交易日。

受到市場關注之一的是中信小資高價30動向，因今年以來上漲29.6%，不僅大幅贏過加權報酬指數的19.4%，也在68檔原型ETF中表現第一，也贏過平均值的11.3%，在此次在30檔成分股中新增及刪除各13檔，新增鴻海且一舉成為權重第二大成分股，調整後成為最純的AI概念ETF。

規模上千億元的元大台灣價值高息一舉一動也是市場關注焦點，在今年第二次的成分股定期審核中，50檔成分股新增及刪除各10檔，調整後，科技股大概持平，且納入的科技股多數為AI相關，符合台灣產業成長趨勢，企業獲利成長可望創造績效成長、金融股檔數增加，整體維持產業多元分散特性，產業分散程度相較同類型產品更高。

值得一提的是，向來先換股再公告的國泰永續高股息也在本周陸續增加三檔持股，分別為京元電子、鈊象以及臻鼎-KY，持有張數為14,539張、2,357張、11,927張。

展望後市，中信小資高價30經理人韓聖弘表示，儘管市場近期出現AI是否形成泡沫的擔憂，但從投資周期規模及企業資本支出來看，目前更接近1997至1998年科技繁榮的早期階段，而非2000年的泡沫末端。AI帶來的資本收入成長預期將遠高於相關資本支出，代表具備長期性的科技擴張循環仍在進行，建議投資人可透過布局主題型的台股ETF，掌握這波AI上升周期。