陸股商品 績效大黑馬

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

國際股市近期高檔震盪，不過觀察近三個月跨國股票型基金當中，陸股相關產品卻強勢逆襲、績效亮眼。陸股基金普遍繳出逾20%的強勁漲幅，明顯領先，成為近期市場基金中的大黑馬，吸引資金與市場焦點快速回流。

根據CMoney統計至13日，陸股相關基金近三個月表現，其中台中銀中國精選成長、PGIM保德信中國品牌、富邦中國內需動力、富邦中國戰略A股、匯豐中國A股匯聚等基金績效介於25%以上至32%，表現搶眼。

PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，10月至今陸股表現從原本較為平靜的氣氛，被中美貿易角力所打亂，中方再以稀土出口管制作為條件，而美方則以100%關稅作為反制，也令市場短期風險偏好有所下降，無論指數和前期漲幅已高的族群均出現獲利賣壓，其中又以科技成長股首當其衝。

不過，林哲宇表示，美中近期化解貿易僵局，中國承諾再度購買美國黃豆，美中破冰並達成貿易協議後，中國也宣布放寬對中資荷商安世半導體的出口限制，緩解衝擊歐美汽車業的晶片斷供危機。

回顧今年來的美中協商過程，在談判前夕往往出現多次類似情境，市場在最終結果出來之前均受籌碼面干擾，進而造成指數波動加大，不過最終均以較為緩和的方式收場，對市場並未造成實質性的傷害。

富邦中國戰略A股基金經理人蔡宗和分析，10月初起，市場進入高位震盪，行業輪動強度明顯提升，11月以來中美科技股回調，主因海外流動性緊張和AI泡沫擔憂，後續關注美國經濟數據與12月降息預期變動。

展望後市，蔡宗和指出，中國反內卷政策將有助於推動通縮結束，並吸引國際資金回頭檢視中國的可投資性上升，而中國居民龐大的超額儲蓄仍是推動陸股後續上漲的潛在燃料，因此判斷在數據空窗期結束後，中國股市仍具備上漲潛力。

相關新聞

基金整體規模衝新高！上月達10.9兆元 ETF稱冠各類型

10月各類型基金規模出爐，整體規模10.94兆元再寫新高，較上月增加4,274億元，又以台股相關商品增胖最顯著。法人表示...

外資賣亞股 台灣傷最重

輝達財報公布在即，投資人擔心人工智慧（AI）泡沫，外資上周持續賣超亞股，對台股賣超29.4億美元最多，其次是南韓的13....

短債商品 市場青睞

債市情緒11月以來在降息預期與官員偏鷹談話間震盪，但整體經濟與企業體質穩健，債市表現仍維持平穩。在利率政策未明之際，存續...

兩倍槓桿台股產品 賣壓重

台股下半年以來震盪向上，收復4月對等關稅失土並迭創歷史新高。資金流向卻顯示，投資人棄股買債，逢高一路拋售台股及美股科技E...

台股基金可攻可守 今年來前十強報酬率全數突破50%

近期亞幣承壓，使得市場風險偏好略有收斂，台股也進入高檔震盪格局。聯準會啟動降息循環後，全球資金環境持續寬鬆，加上美國與台...

