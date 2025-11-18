陸股商品 績效大黑馬

國際股市近期高檔震盪，不過觀察近三個月跨國股票型基金當中，陸股相關產品卻強勢逆襲、績效亮眼。陸股基金普遍繳出逾20%的強勁漲幅，明顯領先，成為近期市場基金中的大黑馬，吸引資金與市場焦點快速回流。

根據CMoney統計至13日，陸股相關基金近三個月表現，其中台中銀中國精選成長、PGIM保德信中國品牌、富邦中國內需動力、富邦中國戰略A股、匯豐中國A股匯聚等基金績效介於25%以上至32%，表現搶眼。

PGIM保德信中國品牌基金經理人林哲宇指出，10月至今陸股表現從原本較為平靜的氣氛，被中美貿易角力所打亂，中方再以稀土出口管制作為條件，而美方則以100%關稅作為反制，也令市場短期風險偏好有所下降，無論指數和前期漲幅已高的族群均出現獲利賣壓，其中又以科技成長股首當其衝。

不過，林哲宇表示，美中近期化解貿易僵局，中國承諾再度購買美國黃豆，美中破冰並達成貿易協議後，中國也宣布放寬對中資荷商安世半導體的出口限制，緩解衝擊歐美汽車業的晶片斷供危機。

回顧今年來的美中協商過程，在談判前夕往往出現多次類似情境，市場在最終結果出來之前均受籌碼面干擾，進而造成指數波動加大，不過最終均以較為緩和的方式收場，對市場並未造成實質性的傷害。

富邦中國戰略A股基金經理人蔡宗和分析，10月初起，市場進入高位震盪，行業輪動強度明顯提升，11月以來中美科技股回調，主因海外流動性緊張和AI泡沫擔憂，後續關注美國經濟數據與12月降息預期變動。

展望後市，蔡宗和指出，中國反內卷政策將有助於推動通縮結束，並吸引國際資金回頭檢視中國的可投資性上升，而中國居民龐大的超額儲蓄仍是推動陸股後續上漲的潛在燃料，因此判斷在數據空窗期結束後，中國股市仍具備上漲潛力。