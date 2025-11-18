基金整體規模衝新高！上月達10.9兆元 ETF稱冠各類型

10月各類型基金規模出爐，整體規模10.94兆元再寫新高，較上月增加4,274億元，又以台股相關商品增胖最顯著。法人表示，台股基金波動度比個股低，而且可在盤勢多空之際來回靈活操作彰顯績效，建議投資人可以透過台股基金或主被動的台股ETF參與台股未來上漲契機。

台股大盤在10月表現氣勢如虹，也讓台股ETF與台股基金績效表現出色。投信投顧公會最新統計資料，截至10月底，觀察各分類基金規模增減，10月規模以台股ETF增加2,013.15億元，為各類型基金規模增加之冠，其次為台股基金月增835.23億元，另外，國內貨幣市場基金、海外股ETF、債券ETF、海外股票基金單月規模也增胖超過百億元。

從今年以來觀察，台股ETF規模大增8,035.87億元、台股基金也增胖1,518.68億元。

群益投信台股投資研究團隊指出，台股不管大盤漲跌仍有不少個股持續強勢表態，意味在任何環境下都有值得投資的標的，建議投資人不妨以台股基金或是主動式台股ETF來作為投資工具。而現階段值高檔震盪之際，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

群益台灣科技創新主動式經理人陳朝政表示，AI熱潮延燒持續點燃市場需求，台灣作為全球AI浪潮中的重要供應鏈角色，相關概念股表現亮眼，也是驅動近期台股大盤表現屢創新高的功臣。

台灣科技創新實力堅強，無論是在晶圓代工、IC設計、封測、電子零組件等領域都居全球領先地位，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多。目前全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用上仍極具競爭優勢。整體而言，在關稅風險可控、AI趨勢不變，台股後市表現可期。

台新臺灣IC設計研究團隊表示，根據TechInsights指出，AI伺服器需求持續推升HBM出貨量，年增率有機會超過70%，台灣記憶體模組與封測公司產能維持滿載，獲利彈性同步提升，記憶體產業或已正式走出庫存調整期，進入價格與獲利的正向循環。隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，記憶體行情和IC設計創新仍將是支撐。