兩倍槓桿台股產品 賣壓重

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股下半年以來震盪向上，收復4月對等關稅失土並迭創歷史新高。資金流向卻顯示，投資人棄股買債，逢高一路拋售台股及美股科技ETF，尤其兩倍槓桿台股ETF失血最嚴重。

台股8月回到對等關稅宣布之前的高點，之後一路驚驚漲，頻創歷史新高。資金流向顯示，在第3季淨流出最多的十檔境內基金/ETF中，台股ETF高達八檔，包括三檔台股槓桿及反向ETF；另外兩檔則都是美股科技ETF。

台股第3季狂漲3,564點，是史上漲點最多的一季，不斷改寫歷史新高價位。不過，國人逢高站在賣方，主要台股市值型及高股息ETF都遭遇贖回。特別的是，槓桿及反向ETF都在大量贖回的名單上，也反映投資人擔心投資前景、先行獲利了結。

境內基金資訊觀測站統計，在第3季，以元大台灣50正2（00631L）遭贖回535億元最嚴重，一整季規模縮水55.9%來到302億元，基金淨值成長速度不敵投資人賣出速度。第4季以來，台股持續震盪向上，00631L的贖回速度終於放慢，最新規模來到354億元。

元大台灣50（0050）在第3季淨流失356億元，僅次於00631L。0050在連續12個月規模正成長之後，即使8月基金淨值仍成長，但規模開始縮水，顯示贖回賣壓沈重。不過，最近0050賣壓減弱，規模跟著台股節節上揚，最新規模來到8,779億元，穩居所有ETF第一。

至於另一檔槓桿ETF富邦台灣加權正2，在第3季同樣遭投資人拋售，失血123億元，整季規模縮水近34%。反向ETF則以元大台灣50反1為代表，在第3季流失111億元，縮水幅度達34.5%。

在高股息ETF方面，資金持續重分配，流向配息較高的ETF。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Google報喜 但台指期上半場跑不動

台美聯合聲明衝擊淡化 新台幣先升後貶收31.18元

追價意願不足 台股量縮震盪27700點得而復失

台股開高 盤中最高一度上漲326點至27,723點 台積電盤中最高上漲30元

相關新聞

基金整體規模衝新高！上月達10.9兆元 ETF稱冠各類型

10月各類型基金規模出爐，整體規模10.94兆元再寫新高，較上月增加4,274億元，又以台股相關商品增胖最顯著。法人表示...

外資賣亞股 台灣傷最重

輝達財報公布在即，投資人擔心人工智慧（AI）泡沫，外資上周持續賣超亞股，對台股賣超29.4億美元最多，其次是南韓的13....

陸股商品 績效大黑馬

國際股市近期高檔震盪，不過觀察近三個月跨國股票型基金當中，陸股相關產品卻強勢逆襲、績效亮眼。陸股基金普遍繳出逾20%的強...

短債商品 市場青睞

債市情緒11月以來在降息預期與官員偏鷹談話間震盪，但整體經濟與企業體質穩健，債市表現仍維持平穩。在利率政策未明之際，存續...

兩倍槓桿台股產品 賣壓重

台股下半年以來震盪向上，收復4月對等關稅失土並迭創歷史新高。資金流向卻顯示，投資人棄股買債，逢高一路拋售台股及美股科技E...

台股基金可攻可守 今年來前十強報酬率全數突破50%

近期亞幣承壓，使得市場風險偏好略有收斂，台股也進入高檔震盪格局。聯準會啟動降息循環後，全球資金環境持續寬鬆，加上美國與台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。