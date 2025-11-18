兩倍槓桿台股產品 賣壓重

台股下半年以來震盪向上，收復4月對等關稅失土並迭創歷史新高。資金流向卻顯示，投資人棄股買債，逢高一路拋售台股及美股科技ETF，尤其兩倍槓桿台股ETF失血最嚴重。

台股8月回到對等關稅宣布之前的高點，之後一路驚驚漲，頻創歷史新高。資金流向顯示，在第3季淨流出最多的十檔境內基金/ETF中，台股ETF高達八檔，包括三檔台股槓桿及反向ETF；另外兩檔則都是美股科技ETF。

台股第3季狂漲3,564點，是史上漲點最多的一季，不斷改寫歷史新高價位。不過，國人逢高站在賣方，主要台股市值型及高股息ETF都遭遇贖回。特別的是，槓桿及反向ETF都在大量贖回的名單上，也反映投資人擔心投資前景、先行獲利了結。

境內基金資訊觀測站統計，在第3季，以元大台灣50正2（00631L）遭贖回535億元最嚴重，一整季規模縮水55.9%來到302億元，基金淨值成長速度不敵投資人賣出速度。第4季以來，台股持續震盪向上，00631L的贖回速度終於放慢，最新規模來到354億元。

元大台灣50（0050）在第3季淨流失356億元，僅次於00631L。0050在連續12個月規模正成長之後，即使8月基金淨值仍成長，但規模開始縮水，顯示贖回賣壓沈重。不過，最近0050賣壓減弱，規模跟著台股節節上揚，最新規模來到8,779億元，穩居所有ETF第一。

至於另一檔槓桿ETF富邦台灣加權正2，在第3季同樣遭投資人拋售，失血123億元，整季規模縮水近34%。反向ETF則以元大台灣50反1為代表，在第3季流失111億元，縮水幅度達34.5%。

在高股息ETF方面，資金持續重分配，流向配息較高的ETF。