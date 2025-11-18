短債商品 市場青睞

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

債市情緒11月以來在降息預期與官員偏鷹談話間震盪，但整體經濟與企業體質穩健，債市表現仍維持平穩。在利率政策未明之際，存續期短、利率風險低的債券ETF更受資金青睞。

截至17日，觀察11月來債券ETF日均成交量與績效表現，共八檔產品日均量突破1萬張，兩檔繳出正報酬，表現抗震。進一步分析，第一金優選非投債（00981B）漲勢居冠，群益ESG投等債0-5（00985B）獲得亞軍，成本月來債券ETF市場中最受資金青睞的族群。

群益ESG投等債0-5（00985B）經理人謝明志表示，近期市場消息紛亂，美國政府結束關門及企業財報強勁支撐市場投資情緒，市場持續觀望延後發布的經濟數據，聯準會釋出鷹派言論加劇利率波動，不過也正突顯短天期投等債的優勢，可望持續吸引訴求穩健收益之資金配置。

群益優選非投等債（00953B）經理人李忠泰指出，當前非投等債發行企業獲利仍屬穩健，財報結果與前瞻指引較前一季略有改善，受益於經濟環境具韌性及企業再融資活動回溫，市場預期明年非投等債違約率走降，連三年低於長期均值水準，加上非投等債存續期短、利率敏感度低，在當前利率政策前景仍不確定下，波動風險低，表現可留意。

