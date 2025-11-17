台股基金可攻可守 今年來前十強報酬率全數突破50%

近期亞幣承壓，使得市場風險偏好略有收斂，台股也進入高檔震盪格局。聯準會啟動降息循環後，全球資金環境持續寬鬆，加上美國與台灣經濟基本面穩健、企業獲利動能強，有利台股多頭格局延續。

專家建議，若遇市場震盪，可採取偏多操作策略，或以定時定額方式分批布局台股基金。

觀察台股基金今年來表現，截至11月13日，前十名台股基金報酬率全數突破50%，充分展現多頭行情下主動管理的調整彈性與選股優勢。這些基金漲幅超越大盤二倍以上，顯示在資金寬鬆、創新驅動與產業成長加持下，台股基金攻守兼備，提供投資人強化成長配置的良好選擇。

富邦日盛基金經理人陳學林表示，台股AI產業與供應鏈景氣續強，整體展望依然正向。近期雲端服務商（CSP）公布最新財報，普遍上修資本支出，反映 AI 應用需求仍處於主升段，即便股價漲勢推升基期，但AI仍是台股最具成長性的產業之一。

陳學林指出，「無人化商機」將成為2026至2030年全球最具成長潛力的趨勢之一。美、中兩大經濟體皆積極擴大機器人與無人系統的部署，其他國家也提高國防預算、推動無人機產業發展，從軍事、物流到工業自動化皆可望受惠。這些結構性需求的擴張，將成為帶動台灣相關供應鏈與企業營運成長的主要驅動力。

合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，近期美國科技公司財報公布驗證AI競賽正在加速，資本支出大幅增加，整體而言，科技巨頭持續投入創新高的資本支出，以確保在AI基礎設施上的領先地位。

短期內資本支出飆升可能會影響自由現金流，市場願意為確保長期增長地位的投資而買單，不過市場焦點已從期待AI開始成長轉而檢視AI變現能力。

近日市場關注AI的焦點，在11月19日指標股輝達將公布的財報，隨著輝達股價持續創新高，市場對其抱持更高的期待，財報結果將左右短線科技股行情的關鍵。

雖然短期整體市場波動恐加大，不過顧克勤認為在AI發展持續快速演進驅動下，企業獲利仍具表現，有利於中長期股市多頭契機。建議投資人可把握近期修正時機，逢低分批布局台股科技基金，掌握AI趨勢帶動的紅利機會。