2026年投資展望 貝萊德：AI、未來金融聚焦

貝萊德日前舉行2026年投資展望內部論壇，討論焦點圍繞人工智慧（AI）建設的規模與潛在瓶頸，特別是能源供應問題。未來金融也是熱議重點，尤其是穩定幣興起與「公募與私募界限日漸模糊」。

貝萊德論壇核心聚焦於AI建設所面臨「實體瓶頸」，包括運算能力、材料供應，尤其是能源。AI資料中心與晶片的未來用電需求估算值極為龐大，且各方預測差異明顯，凸顯出高度不確定性。

美國目前仍不清楚如何滿足如此龐大的用電需求，因此電力系統與能源供給已成為AI產業展望的重要議題。此議題也與「美中戰略競爭」討論緊密相連。兩國在AI領域的雄心，及各自滿足所需能源的能力，成為這場競爭重要一環。在美中兩國在AI及其他領域的戰略競爭中，地緣政治分裂這項大趨勢也發揮關鍵影響。美國需要多久的時間才能擺脫對大陸稀土依賴，成為貝萊德基金經理人討論重點。此議題也反映在美國與澳洲達成的新協議中，雙方將推動總金額達85億美元的「關鍵礦物供應鏈專案」，以建立更自主且安全的戰略資源體系。

討論還聚焦公共信貸市場的韌性。儘管經濟成長放緩，信貸利差依然接近歷史低點，顯示市場承壓能力強勁。高漲的股市估值也成為關鍵議題，討論焦點在於如何解讀這種獨特環境下的評價現象，特別是大型科技公司近來透過發債籌資，進一步擴大AI基礎建設投資。

未來金融則有兩大焦點。首先是穩定幣。2020年來，穩定幣的使用規模急速成長，今年美國通過「天才法案」則建立完整監管框架。貝萊德的討論聚焦穩定幣在新興市場的潛在滲透力、對美國公債需求可能影響，及對銀行體系造成潛在衝擊。

第二個焦點則是「公募與私募之間的界限日漸模糊」，特別是在私募信貸領域所帶來的機會與風險。