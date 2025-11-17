全球市場觀測站／生技醫療族群 錢景亮

上周全球股市多呈震盪整理，主要受到多空消息交互影響，美國政府重新開門激勵投資氣氛，但市場預估聯準會12月降息機率降至50%以下，導致股債資產出現賣壓。資金轉進估值較低的標的如生技醫療類股，以及貴金屬相關的原物料類股。

美國政府歷經史上最久的43天關門，美國眾議院於12日晚通過臨時撥款法案，並由美國總統川普簽署法案生效後，終於落幕。市場預估此次關門將造成美國經濟損失110億美元，美國政府恢復運作的利多，卻不敵聯準會12月可能暫停降息的影響，不只股票下跌，美債殖利率也出現上揚、債券價格下跌的走勢。

野村投信表示，科技股在這波回檔的走勢中跌幅較重，主要仍是受到科技股近年來漲勢凌厲、估值位於相對高檔的因素，不過，AI的成長趨勢未變，雲端服務供應商（CSP）也持續增加資本支出，科技股短暫拉回並不影響其正向的中長期前景。

上周生技醫療類股表現相對突出。野村投信指出，相較於其他產業，生技與醫療類股算是較晚開始上漲的族群，價值面相對具吸引力。之前美國總統川普揚言對藥品課徵200%的關稅一度衝擊相關產業，但川普已與各大製藥企業如輝瑞、阿斯特捷利康先後達成包括藥品降價等協議，激勵相關企業股價上揚。

此外，企業併購利多亦為推升產業的重要因素之一。隨著關稅不確定性下降及聯準會重新啟動降息，下半年許多藥廠與專業醫療投資者都啟動併購計畫。根據Leerink Partners統計，截至10月9日，今年來交易額已達650億美元，幾乎是2024年全年總額370億美元的二倍。生技醫療產業的併購大幅升溫，也帶動股票指數一路走高。