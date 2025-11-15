配息滾入淨值 省稅高招

儘管衛生福利部已宣布暫緩健保補充保費改革將租金、利息、股利等收入改為「年度累計制」的修法，中租基金平台總經理蘇皓毅仍呼籲投資人應未雨綢繆，適度調整投資方式，以因應未來可能的政策變動。

他強調，此舉不僅能優化現金流安排，更重要的是有助於提升長期投資成果。蘇皓毅分析，基金配息時，投資人可選擇領現金或配發單位數，各有優缺點。配現金雖能增加可運用資金，但須留意稅務問題，且現行單筆配息超過2萬元仍需繳納2.11%的二代健保補充保費；配單位數則能自動轉入基金庫存再投資，但仍會產生配息所得的稅務記錄，也要繳納補充保費。選擇不配息的累積型基金，息收直接滾入淨值，完全不產生配息所得，真正做到稅務零負擔。

蘇皓毅指出，對於無迫切現金流需求的投資人而言，累積型共同基金是最理想的選擇，因配息會自動滾入基金資產再投資，不會產生配息所得，因此能完全規避補充保費課徵問題。

針對有穩定現金流需求的族群，蘇皓毅強力推薦中租（5871）首創的「中租母子月月領」機制，讓投資人可自主決定每月提領金額。由於現金流來源是母基金買回，屬於資本利得而非配息，因此無須繳納補充保費，既滿足有現金流需求者，又能有效控管稅務成本。