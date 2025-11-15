配息滾入淨值 省稅高招

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

儘管衛生福利部已宣布暫緩健保補充保費改革將租金、利息、股利等收入改為「年度累計制」的修法，中租基金平台總經理蘇皓毅仍呼籲投資人應未雨綢繆，適度調整投資方式，以因應未來可能的政策變動。

他強調，此舉不僅能優化現金流安排，更重要的是有助於提升長期投資成果。蘇皓毅分析，基金配息時，投資人可選擇領現金或配發單位數，各有優缺點。配現金雖能增加可運用資金，但須留意稅務問題，且現行單筆配息超過2萬元仍需繳納2.11%的二代健保補充保費；配單位數則能自動轉入基金庫存再投資，但仍會產生配息所得的稅務記錄，也要繳納補充保費。選擇不配息的累積型基金，息收直接滾入淨值，完全不產生配息所得，真正做到稅務零負擔。

蘇皓毅指出，對於無迫切現金流需求的投資人而言，累積型共同基金是最理想的選擇，因配息會自動滾入基金資產再投資，不會產生配息所得，因此能完全規避補充保費課徵問題。

針對有穩定現金流需求的族群，蘇皓毅強力推薦中租（5871）首創的「中租母子月月領」機制，讓投資人可自主決定每月提領金額。由於現金流來源是母基金買回，屬於資本利得而非配息，因此無須繳納補充保費，既滿足有現金流需求者，又能有效控管稅務成本。

配息 二代健保補充保費
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

一年超過2萬就課健保補充費…暫緩也先防範！00899、00757成「避補充保費」配置

二代補充保費遲早捲土重來…制度肯定會變！股添樂提三大衝擊：「少子化加速」是根本問題

健保補充保費「拆天花板」？石崇良聽到眼睛亮…股民：有本事就無上限

藍委送紅包提補充保費「改1規定大家沒意見」 衛福部長石崇良幽默回應

相關新聞

基金特蒐／AI 收益成長基金 看旺

台股與美股當前估值偏高，不少投資人關注AI產業後續發展潛力。對此，安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，AI儘管...

配息基金利滾利 掌握訣竅

許多人買配息產品，是為了每月現金入帳的踏實感。基金平台指出，如果能進一步讓配息金「再上場」，就能讓時間紅利真正發揮力量。...

配息滾入淨值 省稅高招

儘管衛生福利部已宣布暫緩健保補充保費改革將租金、利息、股利等收入改為「年度累計制」的修法，中租基金平台總經理蘇皓毅仍呼籲...

黃金基金 漲勢還沒完

金價近期急速攀升，強勢站回每盎司4,200美元大關，黃金再度閃耀。法人表示，除避險情緒外，市場對降息預期的延燒，也推升黃...

TISA 級別多重資產 聚光

近期全球股市受地緣政治，AI估值過高疑慮多有修正，美股四大指數漲跌互見。法人建議，投資人的布局可考慮納入多重資產基金。尤...

00991A 瞄準市值優等生

台股近年搭上AI高成長列車，行情屢創新高，復華投信推出主動復華未來50（00991A）ETF，建議可從市值前150大選股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。