配息基金利滾利 掌握訣竅

許多人買配息產品，是為了每月現金入帳的踏實感。基金平台指出，如果能進一步讓配息金「再上場」，就能讓時間紅利真正發揮力量。投資不只是賺價差而已，如果善用再投資策略，可以讓資金運用更有效率。

不少投資人希望藉由配息產品創造穩定現金流。法人指出，如果投資人每月仍有薪資收入，離退休仍有一大段時間，還不到仰賴配息來生活的階段，不妨將每月獲得的配息金以定期定額的方式再投入市場，啟動複利效應。

據了解，在基金平台上的再投資策略大致可以分成兩大類。

首先，就是直接用配到的息來投資基金。

現在定期定額的最低門檻已降到1,000元，投資人持有的一檔或多檔基金每月配息只要累積到1,000元，就可以再定期定額扣款一檔新基金，優點是可以擴大投資標的、分散風險。

如果原先的配息基金是債券、股債平衡或高股息基金，配出來的息可以改投資別的基金，例如波動及報酬都較大的成長型基金，或是科技及黃金等產業型基金。這樣一來，等於是以穩健的配息基金資產為核心部位，搭配積極型資產為衛星部位，在穩健中求成長。

第二類就是母子基金，現在已有多種變化。

基富通證券解釋，母子基金投資結合定期定額與資產配置，通常是將資金投入波動較低的母基金，如貨幣市場、投資等級債或配息型股債基金，每月再將部分母基金轉到成長性強的子基金。當母子基金達到預設的停利點時，會自動贖回子基金，全數轉入母基金。

法人指出，投資人如果手上有一筆閒置資金，或是將定期定額的基金獲利了結之後，就可以採取母子基金投資法。

中租基金平台領先同業推出母子基金機制，最低門檻為18萬元。投資人以18萬元一筆買進母基金後，設定每月從母基金定期轉出5,000元到子基金。一旦母子基金總報酬率達到設定目標（例如10%），機制就會自動贖回子基金，轉回母基金。

「鉅亨買基金」則有進階版「鉅寶盆」，設有停利回母基金與定期加碼機制，讓資金在獲利與風險間靈活切換，形成穩定又具成長潛力的循環投資法。

總經理張榮仁指出，投資人可自由挑選境內外、多品牌的基金標的，還能享有零手續費申購與轉換優惠，真正做到「讓資金在市場中永不閒著」。

不過，基富通提醒，母基金雖然波動風險較低，但不代表穩賺不賠。有鑑於此，基富通與樂天國際銀行合作，由樂天銀行提供年息 1.5%的優利活存，而且存款額度無上限，投資人可將資金投入銀行，再將領到的利息，定期定額投資基金，這種做法也類似母子基金的概念，而且更加穩健。

張榮仁分析，母子基金投資策略可以提升資產配置與成長潛能。從每月定期定額的投入，到累積資金，再到策略性轉換與循環運用，投資不再只是領息收而是增資，更能朝向理財效益的最大化邁進。