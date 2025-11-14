勞動基金500億元活水徵五家代操 目標報酬率6.33%

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動基金運用局14日公告，將辦理「新制勞工退休基金」及「國民年金保險基金」2025年度國內投資絕對報酬型委託經營，公開徵求受託機構，預計徵選5家。總委託金額合計500億元，設定目標報酬率為6.33%，目標在五年委任期間內累積至少三成以上的總收益，投標截止日為12月17日。

勞金局說明，本次預計擇優徵選五家受託機構，每家受託金額分別為新制勞工退休基金新臺幣（以下同）90億元及國民年金保險基金10億元，合計100億元，總委託金額共計500億元。

本次規劃之委任類型為絕對報酬型，委託期間為五年，目標報酬率為年報酬率達臺灣證券交易所公告之近5年年底股票集中市場平均殖利率，加計300個基本點（即加計3％）。

勞金局指出，所稱近五年平均殖利率，以2025年為例，係以109年至113年計算平均殖利率（約3.33%）；再加計300個基本點為目標報酬率（即6.33%），5年委任期間累計之目標報酬率至少大約3成以上。

勞金局表示，由於國內上市櫃公司基本面穩健，且受惠於人工智慧（AI）等產業發展趨勢，為掌握市場時機與風險分散，本次辦理絕對報酬型委任，希透過受託機構專業投資與操作策略，在不同市場情勢下，持續創造基金整體收益，同時保護下檔風險。

另為兼顧落實機構投資人永續投資策略，本次亦將投標業者之永續投資落實情形納入遴選評分項目，期協同受託機構發揮機構投資人之影響力，共同推動企業實踐永續發展，進而使整體社會受益。

勞金局一向重視與受託機構之長期合作關係，本委任案預計擇優徵選5家受託機構，公告截止日為2025年12月17日，歡迎符合投標資格之業者參與投標，為提升基金長期投資效益共同努力。

國民年金保險 退休 勞動基金
