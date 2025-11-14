TISA 級別多重資產 聚光

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

近期全球股市受地緣政治，AI估值過高疑慮多有修正，美股四大指數漲跌互見。法人建議，投資人的布局可考慮納入多重資產基金。尤其7月陸續上路、千元即可入手的TISA級別基金，已有多檔多重資產基金可供投資人選擇。

透過資產多樣化，不僅可以擁有股票部位追求成長動能，還能廣納REITs、債券等固定收益部位，兼顧平衡波動特性。

盤點TISA級別多重資產基金近一月績效，包括凱基未來世代關鍵收息多重資產基金、野村平衡基金、富蘭克林華美多重資產收益基金，及安聯四季成長組合基金等前四名，都繳出3%以上總報酬。其中凱基未來世代關鍵收息多重資產基金以3.7%的報酬，在TISA級別多重資產基金中居冠。

凱基投信分析，現階段能掌握AI趨勢主流題材，又能受惠人口高齡化與數位化趨勢、掌握醫療REITs與資料中心REITs實質需求支撐的投資策略，不但可以透過REITs創造穩定現金流、強化投資下檔保護能力，又搭配股票配置提升投資組合投資效率。

富蘭克林華美多重資產收益基金經理人楊金峰表示，美國經濟成長放緩但仍具備韌性，聯準會有望維持偏寬鬆的貨幣政策，加上美國史上最長的政府關門結束，感恩節及耶誕節假期銷售將至，有利美國股市延續強勢。另一方面，隨聯邦政府結束關門，美國官方統計的經濟數據將重新恢復正常公布，市場將從中尋找聯準會政策路徑的方向，預期聯準會偏寬鬆的政策態度仍有利債市表現。

整體而言，楊金峰指出，隨著政策不確定性逐步消退，不論是成長股或固定收益資產，整體環境趨於樂觀，目前部位股票約56%，債券約36%的配置策略。其中股票以成長股為主、價值股為輔；債券則以投資級債為主、非投資等級債為輔的策略，以掌握類股輪動及債券收益機會。

