黃金基金 漲勢還沒完

金價近期急速攀升，強勢站回每盎司4,200美元大關，黃金再度閃耀。法人表示，除避險情緒外，市場對降息預期的延燒，也推升黃金相關基金同步走強，成為資金追逐焦點，若通膨重新升溫或地緣政治再度升級，黃金仍具上行空間。

根據理柏資訊統計至11日，觀察黃金基金近一周績效表現，包括：晉達環球策略基金-環球黃金、新加坡大華黃金及綜合、富蘭克林黃金等三檔績效達10%以上；若拉長時序至一年，晉達環球策略基金-環球黃金、富蘭克林黃金、DWS 投資黃金貴金屬股票、施羅德環球基金系列－環球黃金等四檔績效更飆破100%以上，成為市場最炙手可熱的焦點。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，據彭博統計，觀察黃金季節性走勢，過去五年金價在第1季與第4季呈現明顯強勢格局，平均分別上漲約3%與5%，反映年初資金重新配置與年底避險需求同步湧現。

事實上，進入2025年後，金價更呈現「四季皆旺」的走勢，第1季至第3季漲幅皆達雙位數，第4季亦維持正向表現，是近年以來季節性最亮眼的一年。

何彥樟分析，回顧2021至2023年，雖然金價單季波動明顯，期間出現10%以上的短線修正，但多半會在下一季甚至第4季快速收復跌勢，顯示黃金回檔多屬短線技術性調整，而非需求面逆轉。此外，隨市場逐步反映降息、美元弱勢持續，以及地緣風險等，黃金長線資產配置地位將持續強化。

展望後市，富蘭克林證券投顧表示，在川普關稅不確定性、地緣政治衝突未解、央行維持強勁買盤、黃金ETF持倉量回升等因素支持下，近期金價表現相對強勢，即使後續出現回檔，預計下檔也應有強力支撐。長線來看，在前述原因未消退下未來金價可望再創高。

綜合DWS亞太區投資長吳雙榮、DWS全球流動性實質資產專家主管沈鎧圻表示，隨著各國外匯儲備逐步「去美元化」，各國央行策略性增持黃金，已成為推升黃金需求的重要動能。

歷史經驗顯示，高利率環境觸頂後，往往是金價啟動新一波漲勢的關鍵轉折點，歷次聯準會升息循環結束後，金礦股表現更是亮眼。此外，台灣投資人今年對貴金屬的關注明顯升溫，配置意願明顯高於去年，金礦相關標的後市仍具想像空間。