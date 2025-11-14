台股ETF兩檔年化配息率 亮眼

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

下周將迎來台股ETF除息潮，18日當天就有18檔ETF除息。其中主動群益台灣強棒（00982A）每股配發金額0.334元，預估年化配息率達9%；主動野村臺灣優選預估年化配息率也有8.8%水準，表現相當搶眼。

在被動式ETF方面，前十名的預估年化配息率都有逾5%的水準，前十名以高息、科技主題相關，包括中信關鍵半導體、永豐智能車供應鏈、富邦特選高股息30、華南永昌優選50、兆豐藍籌30、國泰永續高股息、中信成長高股息、中信小資高價30、復華台灣科技優息、兆豐電子高息等權。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，從基本面來看，台灣景氣燈號回升至黃紅燈35分，經濟成長轉強，隨著AI、高效能運算與雲端資料服務需求旺盛的驅動下，搭配歐美年終採購旺季，投資動能可望延續，而在消費端則有股市創高的財富效果與政府庫大內需政策支持，表現也有撐。整體來看，仍有利台股中長期多頭趨勢延續。

在投資布局方面，具趨勢、成長題材的AI供應鏈仍為核心配置，基本面穩健的內需及政策受惠族群則可伺機布局。

主動野村臺灣智慧優選ETF經理人游景德指出，受惠資金動能回升與內需穩定，加上AI推動出口成長，企業獲利動能同步提升。台股基本面穩健，AI供應鏈仍是資金焦點。其中，記憶體與被動元件族群因缺貨與漲價題材發酵，惟短線波動加劇，須留意風險。隨全球流動性持續寬鬆、AI投資加速擴大，台股有望維持震盪偏多格局，若因地緣政治等不確定因素導致拉回，仍可逢低布局，掌握AI長線趨勢。

