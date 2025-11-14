快訊

駐外代表變名嘴 謝志偉脫線護黨淪笑柄

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

00991A 瞄準市值優等生

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股近年搭上AI高成長列車，行情屢創新高，復華投信推出主動復華未來50（00991A）ETF，建議可從市值前150大選股，透過主動選股與汰弱留強，卡位股價尚未反映的甜蜜點，兼顧報酬潛力並掌握台股未來50新霸主投資機會。

根據CMoney統計截至9月底，觀察自2011年以來，每三年各市值股票還原權息後累積報酬率顯示，市值前150大股票報酬平均值多高於市值前300大及前50大；若從前51~150大股票選股，其報酬率平均值也多優於其他兩者，其中，2023年至今累積平均報酬率達75.6%，優於前50大、前151~300大的50.9%、47.7%。

復華投信國內股票部主管暨主動復華未來50經理人呂宏宇表示，主要在於AI時代創造受惠新股票，台灣本土隱形冠軍透過AI供應鏈躍居全球領導廠商，帶動企業營收及股價表現，並使台股前50大公司出現變動，也進一步提供台股布局兼具較大市值、報酬潛力、流動性並有機會進入前50大之個股投資機會。

復華投信為了提供台股投資人掌握台灣未來主要的經濟成長動力與大盤趨勢，同時兼顧可能晉升市值前50大明日之星投資機會，推出主動復華未來50台股ETF，透過聚焦個股長期基本面，並從勝率更好的市值前150大股票中主動選股，挖掘台股未來50新霸主，預計於12月3日至5日繳款募集。

基金操作策略是從市值前150大股票選出潛力股及優化配置，提升投資勝率，以個股長期基本面為主要選股策略。現有的市值前50大股票，持股比率約為65%~70%，市值前51~150大股票，持股比率約為30%，而單一成分股最高持股可以到30%。

台股11月以來高檔震盪，展望後市，呂宏宇認為，短線雖有基期偏高疑慮，但鑒於美國進入降息循環、整體企業獲利上修，台股本益比在國際市場中仍具比價效應優勢，行情修正反而提供逢低布局進場點。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

00878實際配息出爐！維持0.4元 最後買進日在11月17日

台股震盪收黑…中興電、東元逆勢漲逾4% 背後原因曝光

三大法人賣超61.73億元 台股量增至6,572億元守住5日線

00878確定守住0.4元配息終結降息！台股Q4最旺季＋AI不熄火…成分全面受惠

相關新聞

黃金基金 漲勢還沒完

金價近期急速攀升，強勢站回每盎司4,200美元大關，黃金再度閃耀。法人表示，除避險情緒外，市場對降息預期的延燒，也推升黃...

TISA 級別多重資產 聚光

近期全球股市受地緣政治，AI估值過高疑慮多有修正，美股四大指數漲跌互見。法人建議，投資人的布局可考慮納入多重資產基金。尤...

00991A 瞄準市值優等生

台股近年搭上AI高成長列車，行情屢創新高，復華投信推出主動復華未來50（00991A）ETF，建議可從市值前150大選股...

台股ETF兩檔年化配息率 亮眼

下周將迎來台股ETF除息潮，18日當天就有18檔ETF除息。其中主動群益台灣強棒（00982A）每股配發金額0.334元...

主動式債券型 利多簇擁

美國聯準會最新利率點陣圖顯示，今年底前降息機率高，並於明、後年持續釋出寬鬆訊號，市場預期利率可望自當前水位逐步下行，債券...

基金操盤手／AI供應鏈 題材一波波

理柏統計至今（2025）年10月31日的近一年基金操作績效，戎宜蘋操作的野村鴻運基金績效逾62%，遠高於同業平均的36....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。