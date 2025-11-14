00991A 瞄準市值優等生

台股近年搭上AI高成長列車，行情屢創新高，復華投信推出主動復華未來50（00991A）ETF，建議可從市值前150大選股，透過主動選股與汰弱留強，卡位股價尚未反映的甜蜜點，兼顧報酬潛力並掌握台股未來50新霸主投資機會。

根據CMoney統計截至9月底，觀察自2011年以來，每三年各市值股票還原權息後累積報酬率顯示，市值前150大股票報酬平均值多高於市值前300大及前50大；若從前51~150大股票選股，其報酬率平均值也多優於其他兩者，其中，2023年至今累積平均報酬率達75.6%，優於前50大、前151~300大的50.9%、47.7%。

復華投信國內股票部主管暨主動復華未來50經理人呂宏宇表示，主要在於AI時代創造受惠新股票，台灣本土隱形冠軍透過AI供應鏈躍居全球領導廠商，帶動企業營收及股價表現，並使台股前50大公司出現變動，也進一步提供台股布局兼具較大市值、報酬潛力、流動性並有機會進入前50大之個股投資機會。

復華投信為了提供台股投資人掌握台灣未來主要的經濟成長動力與大盤趨勢，同時兼顧可能晉升市值前50大明日之星投資機會，推出主動復華未來50台股ETF，透過聚焦個股長期基本面，並從勝率更好的市值前150大股票中主動選股，挖掘台股未來50新霸主，預計於12月3日至5日繳款募集。

基金操作策略是從市值前150大股票選出潛力股及優化配置，提升投資勝率，以個股長期基本面為主要選股策略。現有的市值前50大股票，持股比率約為65%~70%，市值前51~150大股票，持股比率約為30%，而單一成分股最高持股可以到30%。

台股11月以來高檔震盪，展望後市，呂宏宇認為，短線雖有基期偏高疑慮，但鑒於美國進入降息循環、整體企業獲利上修，台股本益比在國際市場中仍具比價效應優勢，行情修正反而提供逢低布局進場點。