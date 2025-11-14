基金操盤手／AI供應鏈 題材一波波

理柏統計至今(2025)年10月31日的近一年基金操作績效，戎宜蘋操作的野村鴻運基金績效逾62%，遠高於同業平均的36.9%。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，科技股續強，輝達也正式成為市值突破5兆美元的企業，執行長黃仁勳在GTC大會中表示，Blackwell 及新一代的Rubin晶片正推動公司進入前所未有的銷售成長週期，未來幾個季度可望創造高達5,000億美元的營收，同時也發布一套可將量子計算與AI晶片相連接的NVQLink系統，這項技術的推出，也讓輝達從AI霸主進一步邁向全運算領域的「規則制定者」，將構建出所有玩家都必須依賴的生態系統，也象徵AI運算正邁入全新階段，為整個半導體供應鏈注入新一波成長動能。

戎宜蘋進一步分析台股，9月景氣信號燈已由連續四個月的綠燈轉為黃紅燈，再加上9月外銷訂單也攀升至702億美元的新高，主要受惠於AI伺服器、晶片與通訊產品的強勁需求，反映出AI應用加速落地所帶來的長期成長動能，台廠供應鏈也成為AI浪潮中不可或缺的角色。

戎宜蘋表示，在AI技術加速落地的背景下，市場對經濟展望與企業獲利的樂觀預期已成共識，在資金與基本面良好的共振下，AI產業明年展望持續樂觀，即便短期盤面有過熱跡象，但中長期展望依舊樂觀，長線布局仍以AI相關為核心，建議聚焦AI供應鏈相關，如：AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL、PCB，以及滑軌與摺疊手機軸承。