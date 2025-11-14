主動式債券型 利多簇擁

美國聯準會最新利率點陣圖顯示，今年底前降息機率高，並於明、後年持續釋出寬鬆訊號，市場預期利率可望自當前水位逐步下行，債券資產有望迎來資本利得契機，投資人可透過主動式債券ETF切入。

當利率向下調整，投資等級債對利率敏感度高、價格彈升空間可期，有望使其成為當前固定收益配置核心標的。

而主動式債券ETF是由專業團隊動態管理投資部位，能在利率與市場環境變化時，提供更高的靈活度，也有機會增加潛在收益。

主動富邦動態入息ETF（00982D）經理人黃詩紋指出，近期IMF上修全球經濟展望，預估今年與未來兩年全球GDP成長皆維持在3%以上；美國因財政刺激與政策環境改善，更呈現優於預期的韌性。穩健的經濟基本面，有助企業維持良好財務體質。

美國經濟成長趨緩下聯準會可望連續降息，將有利公債殖利率持續收斂並造就債市資本利得表現，此時投資級債對市場殖利率變動敏感度高，且企業因財報獲利成長佳、負債比處於健全水位，相對不受景氣趨緩影響而獲資金追捧、供不應求，進一步強化投資等級債的吸引力。

黃詩紋分析，資金流向也明確指向投資等級債。根據EPFR統計至11月5日當周，第2季以來債券型基金持續吸金，其中投資級債流入最為突出，反映市場在股市震盪下，強化穩健收益資產的配置需求。在降息循環與市場波動交織之際，能夠提供「主動管理＋投等債核心配置」的主動式債券ETF產品將更受青睞。