快訊

駐外代表變名嘴 謝志偉脫線護黨淪笑柄

美股道瓊重挫797點 科技股領跌、台積電ADR跌近3%

主動式債券型 利多簇擁

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國聯準會最新利率點陣圖顯示，今年底前降息機率高，並於明、後年持續釋出寬鬆訊號，市場預期利率可望自當前水位逐步下行，債券資產有望迎來資本利得契機，投資人可透過主動式債券ETF切入。

當利率向下調整，投資等級債對利率敏感度高、價格彈升空間可期，有望使其成為當前固定收益配置核心標的。

而主動式債券ETF是由專業團隊動態管理投資部位，能在利率與市場環境變化時，提供更高的靈活度，也有機會增加潛在收益。

主動富邦動態入息ETF（00982D）經理人黃詩紋指出，近期IMF上修全球經濟展望，預估今年與未來兩年全球GDP成長皆維持在3%以上；美國因財政刺激與政策環境改善，更呈現優於預期的韌性。穩健的經濟基本面，有助企業維持良好財務體質。

美國經濟成長趨緩下聯準會可望連續降息，將有利公債殖利率持續收斂並造就債市資本利得表現，此時投資級債對市場殖利率變動敏感度高，且企業因財報獲利成長佳、負債比處於健全水位，相對不受景氣趨緩影響而獲資金追捧、供不應求，進一步強化投資等級債的吸引力。

黃詩紋分析，資金流向也明確指向投資等級債。根據EPFR統計至11月5日當周，第2季以來債券型基金持續吸金，其中投資級債流入最為突出，反映市場在股市震盪下，強化穩健收益資產的配置需求。在降息循環與市場波動交織之際，能夠提供「主動管理＋投等債核心配置」的主動式債券ETF產品將更受青睞。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

00878確定守住0.4元配息終結降息！台股Q4最旺季＋AI不熄火…成分全面受惠

00878穩住配0.4元停止降息…過去這數字時多能迅速填息！知美：尚無停扣必要

信用債、新興債魅力大增

八檔高股息型ETF 利多

相關新聞

黃金基金 漲勢還沒完

金價近期急速攀升，強勢站回每盎司4,200美元大關，黃金再度閃耀。法人表示，除避險情緒外，市場對降息預期的延燒，也推升黃...

TISA 級別多重資產 聚光

近期全球股市受地緣政治，AI估值過高疑慮多有修正，美股四大指數漲跌互見。法人建議，投資人的布局可考慮納入多重資產基金。尤...

00991A 瞄準市值優等生

台股近年搭上AI高成長列車，行情屢創新高，復華投信推出主動復華未來50（00991A）ETF，建議可從市值前150大選股...

台股ETF兩檔年化配息率 亮眼

下周將迎來台股ETF除息潮，18日當天就有18檔ETF除息。其中主動群益台灣強棒（00982A）每股配發金額0.334元...

主動式債券型 利多簇擁

美國聯準會最新利率點陣圖顯示，今年底前降息機率高，並於明、後年持續釋出寬鬆訊號，市場預期利率可望自當前水位逐步下行，債券...

基金操盤手／AI供應鏈 題材一波波

理柏統計至今（2025）年10月31日的近一年基金操作績效，戎宜蘋操作的野村鴻運基金績效逾62%，遠高於同業平均的36....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。