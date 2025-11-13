快訊

聯合報社論／藻礁黑幕：四接開標前夕 驚聞三接灌水百億

美、歐、日股商品 嘗甜頭

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

美國、歐洲以及日本等三大成熟市場領漲，美股道瓊、歐股及日股都創新高，帶動相關ETF跟著寫下新紀錄，包含投資日本的中信日本商社（00955）、富邦日本、復華日本龍頭；投資歐洲的富邦歐洲、元大歐洲50；美股相關則有元大S&P 500、國泰美國道瓊、台新標普500，三大類ETF成為焦點。

近期美國參議院通過臨時撥款法案，政府停擺風險解除，歷史經驗顯示停擺結束後美股通常延續漲勢，搭配企業獲利強勁，對道瓊指數形成支撐。當前市場焦點不僅重視成長，也看向價值股，投資人可布局美國大型藍籌股，掌握長期報酬。

歐股部分，歐洲經濟展現穩健韌性，關稅影響可控，貨幣政策亦逐步接近尾聲，整體維持中性偏多的市場看法。據LSEG統計，STOXX 600指數第3季獲利年增率上修至4.3%，顯示企業獲利動能持續增強。

日股方面，日本央行於10月30日宣布維持政策利率不變，已連續第六次會議按兵不動，符合市場預期。

