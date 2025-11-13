中短天期債 抗波動

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

美國聯準會（Fed）如預期在10月降息1碼（即0.25個百分點），但12月降息前景不定。法人指出，由於降息時程與幅度仍有不確定性，可能導致殖利率出現短線驟升的情形，此時長債恐面臨較大賣壓，但中短債可望較抗跌。

美國聯邦政府有望重新開門，之前未公布的關鍵經濟數據也將公布，引發市場關注。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕表示，對於Fed是否在12月繼續降息，Fed主席鮑爾持保留態度，令市場感到意外。

利率期貨市場顯示，目前認為12月利率會議會降息的比率已從近100%降至70%以下。不只如此，近期數位Fed官員的談話顯示，官員對於未來降息與否仍存在歧見。

就已公布的美國經濟數據來說，都顯示美國經濟優於預期，支撐Fed後續降息幅度縮減的推測。鍾郁婕指出，長天期債券利率敏感度較高，近期面臨較大的賣壓。

相形之下，中短天期公司債、投資等級公司債、非投資等級債的跌幅都不到長天期債的三分之一，美國中短天期公債甚至還有正報酬。

展望後市，鍾郁婕指出，在2026年底以前，Fed維持降息步伐仍為市場共識，有助於帶動債券殖利率下滑。不過，由於降息時程與幅度仍有不確定性，殖利率波動將大增，長天期債恐將面臨較大的賣壓，中短天期債則可望相對抗跌。投資人如果想參與Fed降息所帶來的債市榮景，建議聚焦中短債，進可攻、退可守。

聯博投信日前推出主動聯博投等入息（00980D），以因應波動擴大的金融環境。目前在這檔ETF的投資組合中，天期低於10年的債券占比逾八成，平均存續期間也降到6.73年，以降低利率風險。在債種分布方面，八成布局投資等級債，兩成在非投等債，以提高收益。

