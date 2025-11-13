信用債、新興債魅力大增

全球主要央行逐步進入降息循環，固定收益市場正邁向全新的結構性轉折期。法人指出，貨幣市場基金規模創新高，部分資金可望重返債市。信用債券及新興市場債等的吸引力將進一步提升，建議投資人掌握收益重新配置的機會。

瑞士百達資產管理信用債券與另類固定收益客戶投資組合經理團隊主管潘恩（Gareth Payne）昨（12）日來台指出，2022年全球主要央行劇烈升息，為債市帶來明顯的重新定價，固定收益資產吸引力大幅提升。全球投資級債指數殖利率約4%，高於MSCI 全球高股息指數3%的股息收益率，也高於美國S&P 500指數1%的股息收益率。

此外，潘恩指出，貨幣市場基金受惠於高利率環境，規模快速攀升。根據美國投資公司協會（ICI）9月底數據，美國貨幣市場基金總規模已突破7兆美元，創下歷史新高，這反映在充滿不確定因素的高利率環境中，投資人布局更加偏好流動性高的短天期資產。

不過，潘恩指出，隨著降息周期展開，貨幣市場基金的吸引力可能逐步減弱。龐大的閒置資金可望逐步回流信用市場，推動資金重新配置至其他高品質、短存續期的固定收益資產，帶動新一波投資契機。僅需1%的資金流出貨幣市場並流入債市，就可望帶來約700億美元的潛在需求。

潘恩指出，經歷兩年多的高利率環境後，投資人將從「利率見頂」的階段轉向關注「收益重新配置」的新機會。在此背景下，債券可望滿足三大功能，也就是提供收益、保護資產、分散投資組合風險。

潘恩表示，儘管信用環境仍穩定，但全球經濟成長仍顯疲軟，企業再融資與信用風險不容忽視。因此，雖然降息期間非投資等級債券的投資吸引力浮現，但投資人更須注重產業選擇與發債企業體質。目前百達更青睞BB級債。潘恩也看好新興市場債及私募信貸市場的投資契機。新興債受惠基本面穩健、經濟成長韌性強於成熟市場、通貨膨脹率正在回落、美元疲軟等有利條件。