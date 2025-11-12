成長股基本面仍具支撐 美股投資熱度不減

美股四大指數昨（11）日全面收高，市場情緒持續樂觀。法人指出，雖有部分投資人擔憂美股估值偏高、恐出現泡沫化風險，但從企業獲利與資金流向觀察，成長股基本面仍具支撐，帶動相關美股基金績效表現亮眼，投資熱度不減。

根據理柏資訊統計至7日，近半年來法巴美國增長股票、貝萊德美國靈活股票、富蘭克林高科技基金績效達30%以上；富蘭克林坦伯頓全球投資系列－創新科技基金、鋒裕匯理基金美國鋒裕股票、美盛銳思美國小型公司機會等基金也有28%以上的績效表現。

駿利亨德森投資表示，目前的標普500指數與十年前相比已截然不同。專注於成長、穩定和防禦的類股佔比從2014年60%成長至如今74%。同時，循環性產業佔比則從40%下降至26%。

結構性轉變也反映在股市的表現上，觀察自1995年以來羅素1000指數中成長股與價值股在ROE與股價淨值比(P/B)相對表現，可看出隨時間推移，美股週期性波動已大大降低，估值也隨成長和品質提高而上升。

在市場都在為AI瘋狂時，是否將出現泡沫，或會不會重蹈網路泡沫破裂的覆轍？駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley認為，從研究角度來看，投資團隊需要非常認真地確保企業營收能夠支撐其資本支出和累積訂單數量，並且能夠帶來可觀的回報。整體而言股市前景依然正向看待。

富蘭克林證券投顧表示，AI的廣泛運用，受惠的不僅在科技業，其它如醫療、工業、能源與消費等也因AI技術運用而提升效率、產品與服務，而AI算力對電力及基礎設施的龐大需求，也牽動能源、原物料、工業與公用事業等各產業雨露均霑，AI投資機會，並不需要執著於少數幾檔評價面高昂的科技股。短線上，儘管中美元首會晤使兩國緊張關係緩解，但投資市場對AI股票評價面攀高擔憂增溫，美股拉回也干擾國際股市投資情緒。