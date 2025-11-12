法人：企業獲利穩健 新興股前景看好 風險資產紅火看旺到年底

隨著動盪的一年接近尾聲，市場樂觀情緒高昂。法人指出，企業獲利穩健增長、經濟環境持續改善、加上第4季向來是旺季，都有利風險資產持續暢旺至年底，可留意美國以外的投資機會。

瑞士百達資產管理指出，儘管美國消費者信心疲弱且勞動力市場失去動能，但地區性調查顯示經濟活動健康，房地產市場似乎正逐步復甦。

百達將美國2025年的國內生產毛額（GDP）成長預測上調0.2個百分點至1.8%，2026年則預測為1.5%。

百達表示，就景氣循環、流動性、估值、技術指標等來看，都有利風險資產價格持續上揚。

全球83%的央行處於寬鬆模式，市場目前預期美國聯準會（Fed）到明年底將降息約80個基本點（1個基本點是0.01個百分點），百達預期Fed年底前可望降息1碼（即0.25個百分點）。

雖然百達看好風險資產可望續漲，但對美股則抱持中性看法，主要是因為美股目前的預期本益比高達23倍，風險溢酬縮減，因應通貨膨脹或經濟成長衝擊的緩衝空間非常有限。

百達更偏好新興股市，尤其是估值具吸引力、基本面強勁且價格與獲利動能穩健的市場。

在新興市場中，百達同樣傾向於分散投資，而非將資金集中於中國大陸、南韓及台灣等受益於人工智慧（AI）支出熱潮的市場。

相形之下，印度股價相較於全球股市仍屬合理，拉丁美洲（特別是巴西）也有吸引力，受惠於降息空間仍大。

富蘭克林投顧指出，市場預期美國處於降息循環，美元恐持續走弱，這時新興國家提供較強的經濟成長與較高的利差，可支撐當地貨幣資產表現，剛好讓全球資金有個好去處。

此外，油價走弱也有利亞洲多數國家降低通膨壓力，為央行提供降息空間，泰國、南韓、台灣、印度等都明顯受惠。

另外，富蘭克林投顧表示，隨著全球供應鏈調整和世界局勢變化，國際分散化貿易夥伴成為趨勢，新興市場逐漸擺脫過去以工業國家為主導的格局。這些新興國家在國際貿易間的重要性增加，加上政府負債較低，貿易夥伴也愈來愈多元。許多投資人試圖尋找美國以外的新投資機會，開始挖掘這些瑰寶。