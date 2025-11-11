新興債基金 報酬亮眼

近期美國民間部門經濟數據呈現兩樣情，債市出現全面下跌，但資金流向仍偏正面，投資級與非投資等級債均維持淨流入。近半年來，新興市場債表現強勢，多檔基金報酬超過10%。法人指出，AI資料中心建設與科技企業融資熱潮持續推升債券需求，優質新發行債券提供投資人分散化與潛在高報酬機會。

根據美銀引述EPFR統計顯示，統計自10月31日至11月5日止近一周，三大債市仍保持淨流入；其中，投資級企業債維持淨流入且力道增溫至98.4億美元；非投資等級債基金淨流入金額增溫至9.6億美元；新興市場債淨流入則是降溫至7.6億美元。

不過，根據CMoney統計至7日，若拉長時序至近半年觀察海外投資等級型基金績效表現，其中：復華南非幣長期收益、新光新興富域國家債券、富蘭克林華美新興國家固定收益、復華新興市場三年期以上美元主權及類主權債券指數、新光新興富域國家債券、路博邁ESG新興市場債券等基金績效達10%以上，表現最為強勢。

針對近期債市，安聯投信表示，ADP數據顯示，美國10月份民營部門就業人數扭轉前兩個月下降趨勢，新增就業數量亦超過經濟學家預期。此外ISM數據顯示美國10月份服務業擴張步伐創八個月來最快，訂單指標升至一年高點。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，觀察美國可轉換債今年以來該資產類別表現優於整體股市，若市場波動上升或漲勢擴散，此優勢可望延續。