快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

金融債三亮點 伺機買

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融債殖利率走低以來，全球金融債指數與全球金融次順位債指數分別上漲23%與27%，表現優於全球投資級公司債。

目前金融債與金融次順位債到期殖利率分別為4.15%與4.53%，仍處於長期的相對高檔，且美債殖利率未來有望進一步走低，金融債持續看好。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，近三年金融債規模持續壯大，由於具有監管放鬆及創新機會，獲得市場青睞，全球市值已達5.2兆美元。立場傾向放鬆銀行監管的美國總統川普自1月就職以來，已購入超過1億美元的公司債、州政府債與市政債，其中包括美國大型金融債。在美國降息主旋律支持下，整體信評達投資等級的金融債值得納入資產配置中。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，在擔保隔夜融資利率與聯邦基金利率利差擴大、銀行超額準備下滑，隔夜逆回購交易量一度劇降至2021年4月以來新低，Fed也正式宣布結束量化緊縮。在長期降息方向明確、經濟展望正向及市場對優質信用債投資需求增加下，維持加碼次順位金融債券比重，有望受惠利差存續期縮窄的價格上漲。

因應市場對穩健收益資產需求增溫，富蘭克林華美投信推出FT金融債10+ETF（00986B），鎖定成熟市場金融業龍頭發行的長天期債券，在當前利率轉向的環境下，提供投資人兼顧收益與防禦的選項。

該基金經理人洪慧珊指出，2008年金融危機後，全球對金融業監管加強，特別是對系統性重要銀行的資本要求提高，使大型金融機構抵禦風險能力大幅提升，金融債的平均違約率僅0.61%，遠低於投資級公司債1.5%的平均水準。

洪慧珊表示，金融債目前具三大投資亮點：聯準會降息週期可望開啟，有利長天期債券表現；大型銀行財報亮眼；金融債作為債權人地位，相較股東擁有優先受償權。近三年台灣主要金控平均股息率約3%至4.5%，而金融債指數平均殖利率超過5.4%，且債息發放穩定性高於股利。

×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

0050奪回ETF人氣王寶座！006208配息高現隱憂 柴鼠：主動型ETF黑馬殺出

賣壓出籠！台股翻黑下跌84點收27,784點 台積電收1,465元下跌10元

關門有解？ 00865B經理人：債市仍有動盪風險 短天期美債成資金避風港

利率拐點下金融債優勢浮現 富蘭克林華美00986B ETF明日掛牌

相關新聞

法人：企業獲利穩健 新興股前景看好 風險資產紅火看旺到年底

隨著動盪的一年接近尾聲，市場樂觀情緒高昂。法人指出，企業獲利穩健增長、經濟環境持續改善、加上第4季向來是旺季，都有利風險...

成長股基本面仍具支撐 美股投資熱度不減

美股四大指數昨（11）日全面收高，市場情緒持續樂觀。法人指出，雖有部分投資人擔憂美股估值偏高、恐出現泡沫化風險，但從企業...

企業獲利動能、AI題材強勁 台股指數型 ETF 夠力

台股11月以來漲多拉回，近期在月線附近震盪整理。法人指出，台股基本面仍穩健，企業獲利動能與AI投資題材支撐強勁，建議投資...

富邦推傘型基金 聚焦美股

富邦投信昨（11）日宣布，傘型基金旗下三檔美股基金包括富邦標普500ETF（009814）、富邦標普500指數基金與富邦...

四檔主動型 壓軸登場

主動式台股ETF上路半年以來，繳出亮眼成績單，年底迎來第二波募集大戰，預計將有至少四檔新兵壓軸登場，提供台股投資人更多元...

高人氣債券商品 績效衝

今年來受到降息預期反覆的干擾，債券ETF受益人數雖有所下滑，不過仍有超過180萬位受益人，觀察受益人數超過萬人的人氣債券...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。