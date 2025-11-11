金融債三亮點 伺機買

金融債近期表現出色，主要受惠於美降息循環展開、財報亮眼及監管放寬等利多加持。根據統計，自2023年10月19日全球金融債殖利率走低以來，全球金融債指數與全球金融次順位債指數分別上漲23%與27%，表現優於全球投資級公司債。

目前金融債與金融次順位債到期殖利率分別為4.15%與4.53%，仍處於長期的相對高檔，且美債殖利率未來有望進一步走低，金融債持續看好。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，近三年金融債規模持續壯大，由於具有監管放鬆及創新機會，獲得市場青睞，全球市值已達5.2兆美元。立場傾向放鬆銀行監管的美國總統川普自1月就職以來，已購入超過1億美元的公司債、州政府債與市政債，其中包括美國大型金融債。在美國降息主旋律支持下，整體信評達投資等級的金融債值得納入資產配置中。

野村全球金融收益基金經理人林詩孟表示，在擔保隔夜融資利率與聯邦基金利率利差擴大、銀行超額準備下滑，隔夜逆回購交易量一度劇降至2021年4月以來新低，Fed也正式宣布結束量化緊縮。在長期降息方向明確、經濟展望正向及市場對優質信用債投資需求增加下，維持加碼次順位金融債券比重，有望受惠利差存續期縮窄的價格上漲。

因應市場對穩健收益資產需求增溫，富蘭克林華美投信推出FT金融債10+ETF（00986B），鎖定成熟市場金融業龍頭發行的長天期債券，在當前利率轉向的環境下，提供投資人兼顧收益與防禦的選項。

該基金經理人洪慧珊指出，2008年金融危機後，全球對金融業監管加強，特別是對系統性重要銀行的資本要求提高，使大型金融機構抵禦風險能力大幅提升，金融債的平均違約率僅0.61%，遠低於投資級公司債1.5%的平均水準。

洪慧珊表示，金融債目前具三大投資亮點：聯準會降息週期可望開啟，有利長天期債券表現；大型銀行財報亮眼；金融債作為債權人地位，相較股東擁有優先受償權。近三年台灣主要金控平均股息率約3%至4.5%，而金融債指數平均殖利率超過5.4%，且債息發放穩定性高於股利。