非投等債商品 逆勢升溫

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

近期市場偏好風險性資產，債券ETF買氣略降溫，根據集保中心統計，上周債券ETF受益人減少6,446人，連七周減少，今年來減18.3萬人，總受益人191.7萬人，創下今年新低。不過，包括群益優選非投等債（00953B）、第一金優選非投債、主動中信非投等債ETF等受益人逆勢增加。

統計今年以來受益人逆勢增加的債券ETF前十名，包括群益優選非投等債、群益ESG投等債0-5、第一金優選非投債、元大美債1-3、主動中信非投等債、國泰投資級公司債、主動聯博投等入息、主動富邦動態入息、凱基A級公司債、主動富邦複合收益等，前十名有三檔非投等債。

群益優選非投等債經理人李忠泰指出，截至上周，美國非投等債全年淨流入208億美元，非投等債企業基本面維穩，違約率在長期均值之下。

