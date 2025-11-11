富邦推傘型基金 聚焦美股

富邦投信昨（11）日宣布，傘型基金旗下三檔美股基金包括富邦標普500ETF（009814）、富邦標普500指數基金與富邦NASDAQ-100指數基金將於11月24日開募，各檔子基金最低申購門檻1萬元台幣，鎖定長期參與美股成長紅利投資人。

富邦投信董事長黃昭棠表示，今年富邦投信已推出八檔基金產品，富邦投信深耕ETF領域，國內跨國股票型ETF規模最大即為富邦NASDAQ，截至今年10月底基金規模達622.4億元，本次再度推出追蹤標普500指數元件型ETF，較同類型在配息頻率及追蹤指數方式有所差異，具產品區隔性。

此外，富邦投信針對標普500指數及NASDAQ-100指數，分別發行對應的指數型基金，提供投資人切入美股投資更多元選擇。

黃昭棠以駕駛在投資的道路上比喻，標普500是衛星導航，可視為投資核心。NASDAQ-100多半投資在科技、創新產業，相當於時速表。11、12月也是布局美股好時機，可以迎來明年降息循環推升美股的行情。

富邦標普500ETF擬任經理人謝恩雅指出，美股投資已成為不可或缺的一環。標普500指數是長期配置海外資產的理想選項。該指數橫跨美國11大產業，成分股多為具全球領導地位的龍頭企業，對台灣投資人而言，投資標普500不僅能強化區域分散配置，更能兼顧產業多元性與長期報酬機會，是參與美國經濟成長紅利的關鍵途徑。

富邦NASDAQ-100指數基金擬任經理人王辰方表示，以高成長與創新企業為核心的NASDAQ-100 指數，被視為科技趨勢與產業創新的代表性指標。該指數挑選於那斯達克交易所掛牌、市值前100大非金融企業。