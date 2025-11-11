高人氣債券商品 績效衝

今年來受到降息預期反覆的干擾，債券ETF受益人數雖有所下滑，不過仍有超過180萬位受益人，觀察受益人數超過萬人的人氣債券ETF產品共計有25檔，近一月來看，前十強包括短債、長債，績效表現都在1.7%以上。

財富管理專家表示，聯準會(Fed)於9月啟動降息，激勵債市投資氣氛，10月仍符合市場預期再次降息，不過內部官員意見分歧，令市場觀望年底前是否還有降息機會，在降息預期持續變化下，存續期間短、利率風險相對低的短天期債受到青睞。

後續來看，在降息趨勢大致仍將延續，但節奏與強度不易掌控，投資人除配置長天期債ETF以掌握降息環境中潛在資本利得契機外，也建議搭配波動度較低的短天期債ETF平衡投組波動。

群益ESG投等債0-5ETF（00985B）經理人謝明志指出，儘管先前Fed主席鮑爾在10月FOMC會後的記者會上強調政策非預測路徑，暗示12月降息並非定論，但Fed降息循環態度未變，加上穩定幣市場持續擴大、Fed宣布12月後增持短債，故短天期投等債基本面與資金面上有望受惠。從資產特性來看，短天期債因存續期間短，意味著價格波動較低，納入配置有助降低投資組合波動，其中聚焦成熟市場的ESG BBB級0-5年短天期公司債不僅流動性佳，在收益水準上領先一般投等債，且重視ESG經營的發債企業在營運與長期獲利上相對穩健，可說是取得收益與利率風險的較佳平衡點，相關短天期債ETF是投資人可多加善用的理財工具。

中信美國公債20年經理人張瓈尹表示，考量聯準會到明年還有3碼降息空間，有助於緩解企業融資壓力與政府利息支出；且長期通膨率下降趨勢尚未改變的情況下，長天期公債的當前收益率仍具吸引力。