四檔主動型 壓軸登場

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
主動式台股ETF上路半年以來，繳出亮眼成績單，年底迎來第二波募集大戰，預計將有至少四檔新兵壓軸登場，提供台股投資人更多元的布局選擇。

據統計截至11月10日，目前已掛牌交易的主動式台股ETF共有五檔，包括主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動安聯台灣高息，以及主動野村台灣50，累計整體規模近660億元、受益人數逾35萬人。

由於台股受惠AI利多後市看好，吸引各家投信陸續加入主動式台股ETF戰局，過去在台股基金耕耘有成，同時也是各大基金獎常勝軍的復華投信，將於12月3日開募主動復華未來50 ETF（00991A），藉由團隊主動研究，挖掘台股未來50新霸主，掌握AI時代超額報酬機會。

與00991A同一天開募的還有主動台新優勢成長ETF，該ETF聚焦台股技術創新、具護城河優勢成長主題；主動群益科技創新ETF則於12月8日登場，主打科技創新質量化投資策略；安聯台灣主動式ETF則希望透過團隊主動選股搭配計量模型優化投資組合，為投資人追求超越大盤表現的長期資本增值機會，預計1月中旬展開募集。

主動復華未來50 ETF經理人呂宏宇指出，台股及台灣經濟受惠AI趨勢發展，在產業洗牌與個股創新下，透過主動找尋市值具增強潛力、排名有望居前的股票，將有機會帶來長期更好的複利效果，建議可透過主動操作的台股ETF，掌握新高行情趨勢與產業亮點。

群益台灣科技創新主動式ETF經理人陳朝政表示，全球AI發展趨勢方興未艾，相關技術與應用發展如火如荼，市場需求旺盛，台灣擁有完整AI科技產業鏈，在全球扮演關鍵供應商腳色，可望持續從AI大勢中受惠。

四檔主動型 壓軸登場

