企業獲利動能、AI題材強勁 台股指數型 ETF 夠力

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股11月以來漲多拉回，近期在月線附近震盪整理。法人指出，台股基本面仍穩健，企業獲利動能與AI投資題材支撐強勁，建議投資人可趁盤勢震盪之際，分批或定期定額布局台股一般市場指數ETF，掌握長期成長契機。

觀察近三個月ETF市場表現，資金明顯集中於大型權值與科技族群，帶動相關ETF績效普遍亮眼，盤面上的九檔台股一般-市場指數ETF包含元大台灣50、富邦台50、元大MSCI台灣、富邦摩台、永豐臺灣加權、聯邦台精彩50、華南永昌優選50、元大中型100以及元大富櫃50表現亮眼，近三月漲幅皆逾12%。

華南永昌優選50經理人蔣松原表示，許多人將當前的AI熱潮與2000年的網路泡沫進行對比，但仔細審視歷史經驗，會發現當前AI盛況與2000年網路泡沫的光景兩者大相逕庭，主要體現在獲利支撐與市場評價兩個層面。在網路泡沫時期，投資人積極追逐沒有獲利的公司，認為有獲利的公司反而過於保守。

台股一般市場指數型ETF表現
而當前情況則大不相同，市場目前才剛從升息轉為降息，處於「開始養成泡沫」的階段；那斯達克過去12個月本益比約37倍，明顯低於網路泡沫時期的68倍。再者，標普500企業股東權益報酬率（ROE）達21.3%，遠高於過去平均的16%至17%，且現在的評價是跟著獲利在提升的，基本面相對穩固。

展望2026年，蔣松原強調，AI長期趨勢確立，相關產業與龍頭企業的獲利支撐具體明確，與過去的投機泡沫截然不同。

投資人應順勢而為，聚焦具基本面優勢的核心標的，並透過定期定額方式布局市值型ETF，以穩健節奏參與AI驅動的長期成長契機。

法人分析，市場或以「熱潮」看待這波市值型投資，但實際上這是回歸正常，因為市場逐步了解投資ETF的總資產成長，與成分股市值增加有關，而與配出高息無關。

元大台灣50投資上市市值前50大公司，為最單純的市值型ETF，沒有其他選股因子干擾。基於資金集中權值股的趨勢愈來愈明顯，元大台灣50表現已穩定領先大盤，且市值型ETF會與時俱進跟隨市場調整成分股，對於一般投資人而言，不需要花時間研究個股，即可簡單且高效率的參與台股行情，更不會選股失誤。

