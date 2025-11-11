快訊

富邦投信美國傘型基金 「經典 × 創新」雙動能

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦投信今（11）日舉辦富邦美國傘型基金產品發表會，董事長黃昭棠（右三）與總經理呂其倫(左三)，率領富邦投信團隊共同出席。圖／富邦投信提供
富邦投信今（11）日舉辦富邦美國傘型基金產品發表會，董事長黃昭棠（右三）與總經理呂其倫(左三)，率領富邦投信團隊共同出席。圖／富邦投信提供

富邦投信今（11）日舉辦「富邦美國傘型基金」產品發表會，宣布傘型基金旗下三檔美股基金正式啟動募集作業，包括：富邦標普500（009814）、富邦標普500指數基金與富邦NASDAQ-100指數基金。富邦美國傘型基金以「經典 × 創新」雙動能為核心主軸，兼具成長特性，將於11月24日開募，子基金最低申購門檻僅新台幣1萬元。

富邦投信董事長黃昭棠表示，富邦投信在ETF領域深耕，國內跨國股ETF規模最大即為富邦NASDAQ(00662)，截至今年10月底基金規模已達新台幣622.44億元，這次借重美股ETF成功發行經驗，再度推出追蹤標普500指數之ETF，較同類型在配息頻率及追蹤指數方式有所差異，具產品區隔性。

此外，本次富邦投信針對標普500指數及NASDAQ-100指數，分別發行對應的指數型基金，提供投資人切入美股投資更多元選擇。

富邦投信表示，觀察過去十年全球主要股市指數報酬率走勢，以美股及台股表現最為強勁，其中美股更是領先群雄，富邦標普500（009814）擬任經理人謝恩雅指出，從資產配置角度出發，美股投資已成為不可或缺的一環。標普500指數是長期配置海外資產的理想選項。該指數橫跨美國11大產業，涵蓋科技、金融、醫療、工業及消費等領域，成分股多為具全球領導地位的龍頭企業，不僅能有效分散風險，也讓投資人掌握各產業輪動契機。

富邦NASDAQ-100指數基金擬任經理人王辰方說，美國長期以來是全球科技產業的領航者，而以高成長與創新企業為核心的 NASDAQ-100 指數，更被視為科技趨勢與產業創新的代表性指標。該指數挑選於那斯達克交易所掛牌、依市值排序前 100 大的非金融企業，成分股橫跨 AI、雲端、半導體及消費科技等領域，集結全球最具創新實力的龍頭公司。

此次富邦推出兩檔美股指數型基金，不僅也能參與美股指數化投資，同時也為手中的美元資產尋到最佳解方，因該兩檔指數型基金提供新台幣與美元兩種幣別，並設有累積型與配息型級別，可滿足不同投資需求。

富邦投信強調，這次推出的美國傘型基金以「經典」的標普500與「創新」的NASDAQ-100為雙核心，透過被動投資策略協助投資人掌握美股長期成長趨勢。

富邦投信 美股 標普 配息
