快訊

股神巴菲特告別信！宣布卸任後將「逐漸沉寂」親曝4.6兆元財產去向

越戰結束50年：美軍混血兒「嬰兒空運」血淚史

「穿心颱」鳳凰北轉撲台！美軍最新預報曝光 可能斜切出海

貝萊德：黃金具多項利多

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

貝萊德全球主題與產業投資主管韓艾飛（Evy Hambro）昨（10）日來台指出，黃金受多項利多支撐，包括主要貨幣貶值、通貨膨脹壓力、主要央行持續買超等多項利多支撐；大宗商品受惠於人工智慧（AI）熱潮及低碳轉型趨勢。投資人可依自己的風險承受度，在投資組合中配置相關資產。

韓艾飛也是貝萊德世界礦業基金、貝萊德世界黃金基金的經理人。從他上次於4月來台到現在，國際金價大漲逾五成。他沒有預測金價價位，因為他認為重點不在於金價會走到哪個數字，而是推升金價上漲的動能是否還持續。

韓艾飛分析，主要國家狂印鈔票造成貨幣貶值，加上通膨壓力居高不下，都助漲金價。以iPhone為例，16年前一支約500-600美元，現在則是約1,500美元，大漲兩倍。如果是用黃金來支付，則成本會比美元現金少一半，顯示黃金的購買能力更強，比現金更保值。

韓艾飛表示，美國等政府債台高築，利息成本愈來愈高，也推升對於黃金的需求。美國持續發債，外國央行近年來努力讓外匯存底多元化，目前外匯存底中的黃金比重已從2020年的10%增加到20%，但仍遠低於1970年代時期的60%以上。2022年以來，全球央行對黃金的每年需求都超過1,000噸，是之前的一倍多。

黃金需求大增，但供給及開採成本大致維持穩定，有利於金礦公司的獲利。金礦公司今年第2季每英兩黃金獲利可達1,600美元，預期在第3季及4季獲利可達2,000美元。金礦公司獲利頻創歷史新高，預期明年將配發更多現金。至於礦業，韓艾飛認為進入長期多頭周期的初升段。

延伸閱讀

貝萊德韓艾飛：重點不在金價 而是上漲動能是否持續

銷售純金飾品要開發票 出售黃金要開立免稅憑證

曼達尼當選紐約市長「紅潮」來襲？華爾街憂慮加深但仍盼合作

國家黃金放哪裡？神秘「文園」憲兵部隊嚴密駐守

相關新聞

外資賣亞股 南韓大失血 上周淨流出50億美元最多

投資人擔心人工智慧（AI）泡沫，科技股高檔震盪，外資上周大幅賣超亞股，對南韓賣超50.4億美元最多，其次是台股的35.5...

12檔海外商品 人氣旺

全球股市自今年4月以來，在美國總統川普提出對等關稅引發短暫震盪後，整體走勢持續回升。

國泰永續高股息 擬配0.4元

美國聯邦政府持續停擺，導致市場信心受影響，台美股市近期同步陷入震盪。台股加權指數自11月4日創下28,554點高點後，短...

股票型商品魅力失色 單周資金淨流入減少近四成

過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入較上周減少近四成至328.2億美元，美國淨流入規模縮減逾五成至139.8億美元。各地...

貝萊德：黃金具多項利多

貝萊德全球主題與產業投資主管韓艾飛（Evy Hambro）昨（10）日來台指出，黃金受多項利多支撐，包括主要貨幣貶值、通貨...

專家：布局債市 選短避長

美國聯準會（Fed）10月宣布再降息1碼，市場關注債市布局，專家認為，此次降息速度慢，整體仍偏寬鬆，由於通膨仍存在，長債...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。