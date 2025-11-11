貝萊德：黃金具多項利多

貝萊德全球主題與產業投資主管韓艾飛（Evy Hambro）昨（10）日來台指出，黃金受多項利多支撐，包括主要貨幣貶值、通貨膨脹壓力、主要央行持續買超等多項利多支撐；大宗商品受惠於人工智慧（AI）熱潮及低碳轉型趨勢。投資人可依自己的風險承受度，在投資組合中配置相關資產。

韓艾飛也是貝萊德世界礦業基金、貝萊德世界黃金基金的經理人。從他上次於4月來台到現在，國際金價大漲逾五成。他沒有預測金價價位，因為他認為重點不在於金價會走到哪個數字，而是推升金價上漲的動能是否還持續。

韓艾飛分析，主要國家狂印鈔票造成貨幣貶值，加上通膨壓力居高不下，都助漲金價。以iPhone為例，16年前一支約500-600美元，現在則是約1,500美元，大漲兩倍。如果是用黃金來支付，則成本會比美元現金少一半，顯示黃金的購買能力更強，比現金更保值。

韓艾飛表示，美國等政府債台高築，利息成本愈來愈高，也推升對於黃金的需求。美國持續發債，外國央行近年來努力讓外匯存底多元化，目前外匯存底中的黃金比重已從2020年的10%增加到20%，但仍遠低於1970年代時期的60%以上。2022年以來，全球央行對黃金的每年需求都超過1,000噸，是之前的一倍多。

黃金需求大增，但供給及開採成本大致維持穩定，有利於金礦公司的獲利。金礦公司今年第2季每英兩黃金獲利可達1,600美元，預期在第3季及4季獲利可達2,000美元。金礦公司獲利頻創歷史新高，預期明年將配發更多現金。至於礦業，韓艾飛認為進入長期多頭周期的初升段。