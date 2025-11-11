股票型商品魅力失色 單周資金淨流入減少近四成

過去一周整體股票型ETF獲資金淨流入較上周減少近四成至328.2億美元，美國淨流入規模縮減逾五成至139.8億美元。各地除了中南美洲資金淨流入有增加，其他普遍減少，淨流入歐洲、日本降至1.6億、0.7億美元；中國更轉為淨流出4.1億美元。

上周美股結束周線連三紅，市場擔憂AI泡沫，那斯達克與費半指數周跌幅逾3%，拖累全球股市普遍收黑。

科技股漲高疑慮和美國政府關門激化市場風險趨避情緒，美國政府關門能否獲得解決將為短線市場氣氛改善關鍵，目前美國政府關門出現轉機，可望提振接下來市場的投資情緒。

富蘭克林證券投顧表示，輝達於11月19日盤後財報是否能超出期待，更是檢視AI實質需求的觀察重點。

美歐消費旺季登場下，風險性資產有望震盪走堅，建議採取股＋債＋平衡的麻花策略，掌握歲末年終旺季行情。核心首選美國平衡型及非投資等級債券型基金，分享經濟穩增長和資金寬鬆行情。股票部分，逢震盪加碼或大額定期定額，首選科技、創新科技股票型基金，參與AI長線榮景。

另為分散投資，首選全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金，或以新興市場平衡型基金介入，股票看好日本股票型基金。此外，黃金短線震盪提供進場機會，可酌量配置黃金股票型基金。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕指出，今年科技股獲利成長率是S&P 500指數的兩倍多，而預計此趨勢還將延續至2026年與未來幾年，考量強勁的獲利前景，估值仍屬合理。

近期市場熱烈討論「AI永動機」現象，當前每一個投入資料中心的GPU都立即使用，巨額資本支出全是為了因應真正顯著的需求變化。