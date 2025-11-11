國泰永續高股息 擬配0.4元

美國聯邦政府持續停擺，導致市場信心受影響，台美股市近期同步陷入震盪。台股加權指數自11月4日創下28,554點高點後，短短數日回檔近千點，但投資人仍對具備題材與基本面支撐的標的積極進場，尤以即將除息的國泰永續高股息（00878）最受矚目，上周日均成交量達67,767張，較前一周成長近六成，顯示資金在震盪中尋求具備息收題材與長期潛力的投資選擇，該檔ETF本季預估配息0.4元，參與配息最後買進日為11月17日。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，AI熱潮推升台股創高，但漲幅集中於少數大型科技股，市場呈現結構性輪動，台灣前50大市值企業僅少數個股近一月漲幅高於大盤，顯示資金尚未全面擴散，短線過度集中易引發回調。

10月台股大漲9.34%，融資餘額突破3,000億元新台幣，技術面乖離率偏高，短線漲幅偏熱；美國科技股財報公布後出現獲利了結賣壓，台灣AI概念股同步承壓，指數震盪加劇。不過，電子權值股具長期獲利動能，AI需求預期延續至2027年後，拉回反而提供長線投資人分批布局機會。

江宇騰指出，00878成分股中五成為AI供應鏈，三成金融股，產業配置兼顧成長與收益。

AI產業方面，隨著科技巨頭持續擴大資本支出，伺服器、電腦周邊等供應鏈企業可望受惠，廣達、緯創、光寶科、華碩等皆具備中長期成長潛力。

金融股則在資金環境寬鬆、交易熱絡的背景下，獲利表現有望回升，並具備補漲空間。

隨政府將於2026年正式徵收碳費，以達成2050淨零排放的國家目標，甚至政府機構投資也得將ESG規範設為投資標準之一，相關綠色議題勢必愈來愈重要。

值得留意的是，目前00878評價仍處於相對低檔，與大盤本益比差距約三成，未來隨著企業獲利持續上修，評價有望逐步修復，帶動整體表現。

00878自成立以來即受到存股族青睞，主要因其具備季配息機制、選股邏輯嚴謹，涵蓋具備產業競爭力與長期成長潛力的企業，且2024年實際總費用率為0.42%，若排除成立未滿一年的ETF，在高股息ETF中最親民低廉。00878本季預估配息為0.4元，除息日為11月18日，最後買進日為11月17日。