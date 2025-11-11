12檔海外商品 人氣旺

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

全球股市自今年4月以來，在美國總統川普提出對等關稅引發短暫震盪後，整體走勢持續回升。

海外ETF受益人數亦同步增加，其中以追蹤歐洲、美股及AI相關指數的ETF成長最為顯著，顯示投資人愈發重視全球分散布局，同時對AI科技主題成市場焦點。

根據最新集保戶股權分散統計資料顯示，4月以來共有12檔海外ETF受益人數呈現正成長。

其中，中信日本商社、元大航太防衛科技、第一金太空衛星、富邦歐洲、元大全球AI、國泰AI機器人、富邦NASDAQ等ETF受益人數成長率超過10%。

安聯投信表示，回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自10月31日至11月5日止近一周，美國股票基金淨流入居冠、金額為196.24億美元。

富邦歐洲（00709）ETF經理人陳婉寧指出，歐洲經濟表現穩健，關稅影響可控，貨幣政策也逐漸進入尾聲，整體維持中性偏多的看法。根據LSEG統計，STOXX 600指數第3季獲利年增率上調為4.3%，預期在經濟逐步改善及政府支出增加的帶動下，明年有望迎來更明顯的成長。

富邦NASDAQ（00662）ETF經理人王辰方則表示，根據FactSet統計，目前標普500指數中已有91%的成分股公布第3季財報，其中82%的公司每股稅後盈餘（EPS）超出預期，77%的公司營收優於預期。若以目前獲利年增率13.1%計算，標普500將連續第4季達成雙位數獲利成長。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟表示，根據統計，美國S&P 500指數過去40年中，有超過七成時間呈現正報酬，平均年化報酬率約9%至10%，顯示長期投資美股的韌性與成長潛力。

另根據研究機構Artificial Analysis統計，美中科技巨頭正加速布局多模態AI，帶動資本市場出現新一波投資熱潮。

