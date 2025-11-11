外資賣亞股 南韓大失血 上周淨流出50億美元最多

投資人擔心人工智慧（AI）泡沫，科技股高檔震盪，外資上周大幅賣超亞股，對南韓賣超50.4億美元最多，其次是台股的35.5億美元、印度的5.6億美元；外資上周只買超兩個市場，即印尼的2億美元、菲律賓的0.7億美元。

新興亞股上周普遍收黑，以南韓跌3.7%最重，其次是菲律賓跌2.8%、台股跌2%。

外資最近持續賣超台股，今年以來對台股買超縮水到12.8億美元，仍居新興亞股第一，且是唯一買超的亞股；南韓原本獲買超金額僅次於台股，經上周外資大賣超之後，今年來資金流向由正轉負16.4億美元；外資今年來賣超以對印度賣超167.6億美元最多，其次是馬來西亞的44.1億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲69.7%最優，再來是越南的25%、台股的21%，但菲律賓跌12.6%最弱。

台股挑戰28,000點失利，指數高檔震盪。主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，美國政府關門，加上大型投行示警AI有泡沫疑慮，都導致大盤整理。不過，上市櫃前三季營收衝上36.44兆元，是史上最強前三季，也挹注台股表現。投資人可持續觀察第3季財報及10月營收表現，同時逢低分批布局，為年底行情提前卡位。

安聯投信台股團隊表示，AI相關主題、資本支出及產業展望，仍擔綱近期台股要角。有鑑於AI晶片設計日趨複雜且製程需求愈趨先進，加上壓力帶動測試與測試介面需求持股仍以AI供應鏈為核心，搭配財報與明年展望以及作夢行情，台股有望在震盪整理後迎來另一波上漲。

印度今年來漲幅落後。群益印度中小基金經理人向思穎分析，歷史數據顯示，當印度股市與新興股市相對估值偏低時，後續表現與正報酬機率皆亮眼。整體看來，印度受惠於在基本面持堅、企業獲利可望進一步改善、貨幣趨向政策寬鬆等利多，現正是進場布局的良機。

富蘭克林投顧表示，亞洲企業正處全球AI浪潮前緣，憑藉製造實力、技術創新與人口紅利，積極布局AI晶片、雲端運算、以及相關終端應用。隨資本加速投入、政策支持與跨國合作深化，亞洲有望成為AI基礎建設與應用場景的核心推動者，引領新一輪的產業升級與價值創造。