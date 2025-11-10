專家：布局債市 選短避長

美國聯準會（Fed）10月宣布再降息1碼，市場關注債市布局，專家認為，此次降息速度慢，整體仍偏寬鬆，由於通膨仍存在，長債仍不能掉以輕心，投資人應「選短避長」，優先選擇短中期債券。

專家建議以中短天期的投資級債券基金或全球複合債基金為主要配置方向。多數複合債基金的存續期間約五年，若搭配利率期貨避險，可有效降低利率波動風險。這類基金涵蓋投資級債、抵押債（MBS）與部分高收益債，全球分散布局亦有助減少美元單一匯率風險。

聯準會降息符合市場預期，但會後主席鮑爾的談話偏向謹慎，使市場對12月再度降息的信心降溫。凱基銀行財富管理處表示，即使12月會議出現變數，整體降息循環並不會因此結束，明年仍有2至3碼的降息空間。

遠東商銀財富管理投研專家表示，此次Fed降息在預期內，市場已反映。相對於2022年快速升息，此次調整降息速度很慢，但政策方向仍偏寬鬆。因通膨仍存在，長債仍不能掉以輕心，投資人應優先選擇短中期債券。

凱基銀行分析，根據FedWatch統計，會前市場認為12月降息機率超過九成，但會後迅速滑落至約六成。