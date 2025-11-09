綠電主題型 表現正點

AI巨頭輝達在成為全球首家市值5兆美元的企業，AI需求暴漲趨勢有增無減，帶動電力需求同步大增。法人指出，生成式AI的崛起讓相關需求暴增，同期間的AI電力需求年複合成長率更是高達100%，比重由不足3%大增至21%，反映電力商機規模龐大，綠電概念ETF亮眼領漲。

截至6日，觀察全球股票型基金近一個月績效，綠能及電力相關主題表現相對突出，包括：FT潔淨能源（00899）、富邦ESG綠色電力（00920）、中信電池及儲能（00902）、國泰智能電動車（00893）及國泰數位支付服務（00909）等綠電概念ETF，均繳出逾10%的績效，表現相當亮眼。

富邦ESG綠色電力（00920）ETF經理人洪珮甄表示，雖美國川普政府在政策上對綠能採取較為限制立場，但自今年第2季以來，綠色能源類股仍呈現強勢走勢，除歐洲政策面持續支持綠能外，「AI電力與算力」議題發酵同樣成為重要推手。

隨AI資料中心持續擴建，為滿足電力需求及減碳目標，亞馬遜、谷歌、甲骨文等科技大廠陸續簽訂潔淨能源購電協議，進一步帶動相關供應鏈股價表現。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，AI市場規模高速成長，據高盛預估，資料中心需求由2023年至2026年將成長逾八成，複合成長率達17.7%，而四大雲端服務供應巨頭持續擴大資本支出，帶動美國資料中心未來的用電量大幅成長。

根據估計，其中超過六成用電來自於AI運算，對於電力相關公用事業後續的營運發展將帶來龐大挹注作用，未來成長潛力值得期待。

王翔慧指出，市場估算，全球針對AI基礎建設的資本支出至2029年會高達5.5兆美元，等同於56%的年複合成長率，更讓電力成為兵家必爭之地。