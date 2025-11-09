全球市場觀測站／印度股 等待資金回流

受美國政府持續停擺、企業裁員潮影響，及市場重新檢視科技股估值是否偏高等因素，美股近期走勢波動加劇。美股財報季已進入高峰，各大科技龍頭普遍對AI前景展現樂觀態度，AI動能已從概念階段進入實質變現周期，推動雲端、廣告與基礎設施支出同步上修。

瀚亞投信海外股票暨固定收益部主管林元平表示，儘管美國政府關門造成短期影響，但整體經濟動能仍具韌性。

在新興市場方面，瀚亞投信海外股票部協理林庭樟指出，受全球風險情緒轉趨謹慎及外資持續淨流出影響，印度股市近期小幅回落，銀行與資訊科技板塊表現相對疲弱，能源與公共事業類股則展現較強的防禦性。市場情緒受到美債殖利率高檔盤整、油價波動及盧比貶值影響，外資買盤動能尚未恢復。

印度經濟方面，10月PMI數據顯示製造活動持續擴張，內需仍具韌性，企業財報整體符合預期。未來關注焦點包括聯準會政策動向、印度通膨與匯率變化，以及年底前政府財政支出與基礎建設推進進度。法人表示，若全球資金環境趨於穩定、國內消費維持強勁，印度市場有望重新吸引資金回流，展現相對抗跌的中期韌性。