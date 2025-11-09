五檔海外型 零股交易熱

近期海外金融市場波動加劇，雖看好後市行情，但又擔心短線修正。觀察近期交易成交量能，不少空手投資人或低逢加碼小資族，改採盤中零股交易方式，逢回檔分批加碼這些熱門海外ETF。

今（2025）年10月來累計盤中零股熱門成交標的前五名依序為：第一金太空衛星（00910）總成交股數達821.2萬股、國泰數位支付服務總成交股數達720.4萬股，其餘依序為統一FANG+、國泰費城半導體及元大航太防衛科技累計成交股數皆逾500萬股，觀察這幾檔海外ETF今年來表現也相當亮眼，其中四檔漲幅逾30%。

10月來成交最火的第一金太空衛星ETF，去（2024）年漲幅近70%，是原型股票ETF績效王，今年表現也很火燙，至今漲幅近四成，漲勢犀利吸引投資人關注。

第一金太空衛星ETF在2024年初投資人不到1,500人，ETF一路強漲表現，也讓投資人數一路來到10月底逼近2萬人，10月下旬以來股價波動加大，單日零股交易筆數也大幅上揚，今年初成交筆數多數未及千筆，10月下旬以來多日成交逾5,000筆。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝提醒，太空衛星個股短期波動較大，但太空衛星產具中長期投資成長動能，股價持續上揚動能與產業趨勢明朗可期。